Torneo Bresciaoggi, partita l'edizione 2021 Next Generation: reti a raffica e sorprese per le squadre Allievi di Brescia e provincia

Categoria Under 17 Next Generation subito entrata nel vivo con gol a raffica ed una girandola d’emozioni. Le contendenti proveranno a detronizzare il Franciacorta, detentore del titolo per aver battuto la Mario Rigamonti nella scorsa edizione in quel di Iseo. Tre gironi da 6 squadre ciascuno (per un totale di 18 candidate) che vedrà accedere al turno successivo le prime 2 classificate di ogni girone più le 2 migliori terze. Alla prima giornata subito battagliero il Vighenzi che ha imposto il pari ai campioni in carica, mentre Pavoniana B e Voluntas subito a braccetto in testa nel gruppo A. Nel gruppo B provano già a fuggire Pavoniana e Verolese, sfruttando il pari della Mario Rigamonti B contro l’audace Real Leno. Chiude la prima giornata in testa nel gruppo C una delle candidate al titolo, ovvero la Mario Rigamonti, che ha mostrato subito i muscoli contro l’Uso United. La prossima sarà già partitissima per i granata: contro il Lumezzane, l’altra battistrada del gruppo, sono previste scintille.

GIRONE A

Vighenzi-Francorta 1-1 - Gol: 14’ Orru (S), 29’ Chiappini (V).

Pavoniana Gymnasium B-Sporting Club Rezzato 2-1 - Gol: 38’ Mazzitelli (P), 61’ Serafino (P), 73’ Loda (S).

Voluntas Montichiari-Cellatica 4-2 - Gol: 36’ Benedetti (V), 47’ Duranti (V), 66’ e 68’ Lo Monaco (V), 70’ e 78’ Fontana (C).

Classifica P G V P S RF RS DIFF Voluntas Montichiari 3 1 1 0 0 4 2 +2 Pavoniana Gymnasium B 3 1 1 0 0 2 1 +1 Vighenzi 1 1 0 1 0 1 1 0 Franciacorta 1 1 0 1 0 1 1 0 Sporting Club Rezzato 0 1 0 0 1 1 2 -1 Cellatica 0 1 0 0 1 2 4 -1

Prossimo turno (19/09)

Sporting Club Rezzato-Vighenzi

Francorta-Voluntas Montichiari

Cellatica-Pavoniana Gymnasium B

GIRONE B

Darfo Boario-Pavoniana Gymnasium 0-3 - Gol: 67’ Gouba, 85’ Mazzocchi, 87’ Simone Davo.

Mario Rigamonti B-Real Leno 1-1 - Gol: 18’ Castro Perez (M), 65’ Picco (R).

Ghedi-Verolese 3-4 - Gol: 17’ Pennocchio (G), 21’, 28’ e 75’ Spampatti (V), 35’ Donini (G), 55’ Cianciulli (G), 65’ Mattia Cattaneo (V).

Classifica P G V P S RF RS DIFF Pavoniana Gymnasium 3 1 1 0 0 3 0 +3 Verolese 3 1 1 0 0 4 3 +1 Mario Rigamonti B 1 1 0 1 0 1 1 0 Real Leno 1 1 0 1 0 1 1 0 Ghedi 0 1 0 0 1 3 4 -1 Darfo Boario 0 1 0 0 1 0 3 -3

Prossimo turno (19/09)

Real Leno-Darfo Boario

Pavoniana Gymnasium-Ghedi

Rigamonti-Mario Rigamonti B

GIRONE C

Breno-Ciliverghe 0-0

Uso United-Mario Rigamonti 1-7 - Gol: 13’ Folli, 18’ Anelli, 20’ Molinari, 25’ aut. Filippini (U), 38’ Preti, 54’ Asta, 57’ Bodei (U), 76’ Debral.

Franciacorta B-Lumezzane Vgz 0-5 - Gol: 33’ aut. Rubagotti (F), 49’ Zoli, 51’, 54’ e 65’ Marchesini.

Classifica P G V P S RF RS DIFF Mario Rigamonti 3 1 1 0 0 7 1 +6 Lumezzane Vgz 3 1 1 0 0 5 0 +5 Breno 1 1 0 1 0 0 0 0 Ciliverghe 1 1 0 1 0 0 0 0 Franciacorta B 0 1 0 0 1 0 5 -5 Uso United 0 1 0 0 1 1 7 -6

Prossimo turno (19/09)

Uso United-Ciliverghe

Mario Rigamonti-Lumezzane Vgz

Breno-Franciacorta B