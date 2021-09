Torneo Bresciaoggi, partita l'edizione 2021 Next Generation: tante battaglie fra le squadre Giovanissimi di Brescia e provincia

Circa la categoria Under 15 Next Generation, 12 le partecipanti al via per questa nuova e rivoluzionaria edizione. Di queste, solamente 8 (le prime 4 di ogni raggruppamento) accedenranno al turno successivo, i quarti di fanale, dopo un girone all'italiana di sola andata. Importante quindi accontentarsi anche del pari, se la giornata non dovessere essere fra quelle "di grazia". In palio, la successione alla Voluntas Montichiari, detentrice della brocca, anche se quest'ultima non ha la ben che minima intenzione di abdicare come dimostrato dal netto successo ai danni del Lumezzane. Attenzione, nel gruppo A, anche a Pavoniana e Sporting Franciacorta, subito pimpanti al debutto e autrici entrambe di vittorie roboanti. Nel secondo raggruppamento, invece, vighinghi e falchi subito in testa con lo stesso risultato in trasferta (2-6) contro Gavardo e Ciliverghe: sarà testa a testa granata? Mario Rigamonti e Darfo Boario invece si sono divise saggiamente la posta in palio, onde evitare scivoloni subito al debutto. Spazio dunque al secondo turno in programma il 19 settembre, quando si segnaleranno le gare di cartello Franciacorta-Pavoniana Gymnasium (A) e Ghedi-Darfo Boario (B).



GIRONE A

Sporting Franciacorta-Cellatica 4-1 - Gol: 2’ Andrea Trebeschi (C), 23’ Zerbini (F), 28’ e 81’ Marinaci (F), 55’ Izzo (F).

Pavoniana Gymnasium-Verolese 7-0 - Gol: 11’ Moreschi, 24’ rig. Donoaga, 28’ e 34’ Ghidoni, 46’ Gregori, 60’ e 77’ Scamardella.

Lumezzane Vgz-Voluntas Montichiari 0-3 - Gol: 8’ Tonoli, 11’ Picco, 24’ Colizzi.

Classifica P G V P S RF RS DIFF Pavoniana Gymnasium 3 1 1 0 0 7 0 +7 Sporting Franciacorta 3 1 1 0 0 4 1 +3 Voluntas Montichiari 3 1 1 0 0 3 0 +3 Cellatica 0 1 0 0 1 1 4 -3 Lumezzane Vgz 0 1 0 0 1 0 3 -3 Verolese 0 1 0 0 1 0 7 -7

Prossimo turno (19/09)

Franciacorta-Pavoniana Gymnasium

Voluntas Montichiari-Cellatica

Lumezzane Vgz-Verolese

GIRONE B

Darfo Boario-Mario Rigamonti 1-1 - Gol: 34’ Bonomelli (D), 58’ Fontana (M).

Gavardo-Breno 2-6 - Gol: 3’ Tommaso Bragaglio (G), 28’ Balzanelli (G), 34’ Rodenghi, 44’ e 54’ Omerovic, 76’ Garatti, 36’, 53’ e 75’ Odelli, Rodenghi.

Ciliverghe-Ghedi 2-6 - Gol: 4’ Piovanelli (C),16’ Peri (C), 22’ Compagnone (G), 29’ e 35’ Platto (G), 57’ e 66’ Arone (G), 81’ Esposito (G).

Classifica P G V P S RF RS DIFF Breno 3 1 1 0 0 6 2 +4 Ghedi 3 1 1 0 0 6 2 +4 Mario Rigamonti 1 1 0 1 0 1 1 0 Darfo Boario 1 1 0 1 0 1 1 0 Gavado 0 1 0 0 1 2 6 -4 Ciliverghe 0 1 0 0 1 2 6 -4

Prossimo turno (19/09)

Ghedi-Darfo Boario

Ciliverghe-Breno

Gavardo-Mario Rigamonti