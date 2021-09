Iris 1914: una giornata indimenticabile all'insegna del triangolare tra bianconeri, Milan e Monza

È andato in scena sul campo di via Faraday il primo memorial dedicato al presidente Enrico Berri, scomparso il novembre scorso e mai dimenticato dalla società di cui ha fatto parte per cinquant'anni. Per onorare la sua memoria, sono scese in campo le squadre degli Esordienti di Iris, Milan e Monza, per un triangolare che ha regalato grandi emozioni e tanti momenti di puro divertimento. A presenziare all'evento, tutta la dirigenza della società bianconera, che ha fine partita ha potuto premiare gli atleti: si tratta del presidente Arnaldo Chierichetti, del vice presidente Carlo Berri e del direttore sportivo Nicola Minichiello....

