3° Trofeo Cima, anteprima Trofeo Lascaris: in campo per la gloria e la storia

Terza edizione del Trofeo Cima, vera ‘anteprima’ del Trfoeo Lascaris, il gioiello dei tornei in casa bianconera, che andrà in scena a Pasqua. Torneo di punta a livello nazionale per la categoria Under 16 con squadre professionistiche e il meglio della regione a cui si potrà accedere proprio attraverso il Trofeo Cima in scena nelle feste natalizie e con conclusione fissata per il 16 gennaio. Ben 28 le formazioni al via suddivise in sette gironi, con tre triangolari finali di cui, ogni vincente (per un totale di tre squadre), otterranno il pass per poter essere presenti al via a Pasqua al prestigioso Trofeo Lascaris.

TROFEO CIMA

Società: Lascaris

INDIRIZZO: Via Claviere 16, Pianezza (To)

CATEGORIA: Under 16 (2006)

DATA INIZIO: 19/12/2021

DATA FINALI: 16/01/2022