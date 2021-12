Al via la prima edizione della Jakala Cup riservata ai Pulcini 2011 e 2012, le finali il 6 febbraio

In via del Castello 3 a Vinovo saranno feste natalizie speciali. Si celebra la Jakala Cup, alla sua prima edizione, riservata alle categorie di base dei Pulcini 2011 e Pulcini 2012. Manifestazione con diverse fasi per far divertire tutti i bambini che parteciperanno e che, partito proprio in queste ore, il torneo Jakala Cup terrà compagnia e farà da anteprima e antipasto della ripresa dei campionati primaverili, con l’appuntamento sul calendario da segnare per il 6 febbraio, giorno finale in cui saranno presenti tutte le migliori realtà calcistiche del Piemonte e non solo. Con un pensiero davvero speciale nel ricordo dei propri maestri…

JAKALA CUP

Società: Chisola

INDIRIZZO: Via del Castello 3, Vinovo (To)

CATEGORIA: Pulcini 2011 e 2012

DATA INIZIO: 18/12/2021

DATA FINALI: 06/02/2022