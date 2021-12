Alpignano in Maschera e non solo... Tutti i colori della scuola calcio in campo ad Alpignano. Ecco tutti i calendari

In casa Alpignano si torna a celebrare una di quelle manifestazioni che hanno fatto la storia del club. L’Alpignano in Maschera infatti, rappresenta un appuntamento tradizionale per la scuola calcio e non solo. In campo 2010, 2011 e 2013 a cui si aggiunge l’Under 14 col Torneo Morsone. Da segnarsi sul calendario le date del 30 dicembre, 5 e 6 gennaio (finali Pallone in Maschera - per consultare il calendario scansiona il QR con l’App di Sprint), e del 9 gennaio per le finali Under 14.



Alpignano in Maschera - Trofeo Morsone

Società Alpignano



INDIRIZZO: Via Migliarone 12, Alpgnano (To)

CATEGORIA: 2010 - 2011- 2013 e Under 14

DATA INIZIO: 8/12/2021 (Alpignano in Maschera)

2/1/2022 (Trofeo Morsone)

DATA FINALI: 30/12, 5/1 e 6/1 (Alpignano in Maschera)

9/1/2022 (Trofeo Morsone)