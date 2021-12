Chick Cup e Newcomer Cup: 2009 e 2011/2012 in campo per festività all'insegna del sorriso

Divertimento, sorrisi e passione. Ingredienti e segreto di casa Vianney! Che per le feste natalizie all’insegna dei più piccoli ha organizzato due manifestazioni, la Chick Cup e la Newcomer Cup, rispettivamente per le categorie Esordienti 2009 e Pulcini Misti 2011/2012. Due tornei per una sola grande festa in via Gianelli, con le manifestazioni scattate già da qualche giorno e che si svolgeranno nel periodo delle feste natalizie per proseguire a gennaio e concludersi con le finali fissate per domenica 23 gennaio. Per consultare il calendario, scansione il QR con l’App di SprinteSport.

CHICK CUP - NEWCOMER CUP

Società: Vianney

INDIRIZZO: Via Gianelli 8, Torino

CATEGORIE: Esordienti 2009 e Pulcini Misti 2011/2012

DATA INIZIO: 12/12/2021

DATA FINALI: 23/01/2022