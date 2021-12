Christmas Cup con in campo Under 15, Pulcini 2011 e 2014

Nell’ottica di rinnovamento e rafforzamento societario e programmatico, feste natalizie all’insegna del divertimento in via dei Gladioli ‘casa Real Orione V.’. In campo infatti la ‘Christmas Cup’ con impegnate ben tre categorie. A partire dall’Under 15, per passare ai Pulcini 2011 fino ad arrivare ai Primi Calci con i nati nel 2014. Fasi eliminatorie e prime fasi in pieno svolgimento e giornate con le gare finali fissate il 9 gennaio 2022 per le due categorie di Scuola Calcio, i Pulcini 2011 e i Primi Calci 2014. Ultima tappa il 16 gennaio con le finali della categoria Under 15.

Christmas Cup

Società: Real Orione V.

INDIRIZZO: Via dei Gladioli 39, Torino

CATEGORIA: Under 15 (2007) - 2011 e 2014

DATA INIZIO: 12/12/2021

DATA FINALI • Pulcini 2011 e 2014: 9/1/2022

Under 15: 16/1/2022