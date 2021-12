Comincia il Memorial Aldo Masciavè, start il 27 dicembre e finali all'Epifania

Quando un torneo parla della passione e dei legami speciali che il mondo giovanile e dilettantistico riesce a creare, nel cammino si incontano e si conoscono uomini speciali. Come Aldo Masciavè, figura da sempre nel cuore della società Paradiso Collegno del presidente Franco Mesiano, rispettoso e sempre pronto a onorare la memoria e rilanciare la sfida della passione. Appuntamento classico dunque in via Galvani e in via Vespucci a Collegno, con in campo l’Under 16 per i classe 2006 e gli Esordienti 2009. Torneo che prenderà il via il 27 dicembre per concludersi con le finali il 6 gennaio.

TORNEO ALDO MASCIAVE'

Società: Collegno Paradiso

INDIRIZZO: Via Vespucci 1 e Via Galvani 1, Collegno (To)

CATEGORIA: Under 16 (2006) ed Esordienti 2009

DATA INIZIO: 27/12/2021

DATA FINALI: 06/01/2022