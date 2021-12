La storia in campo con il Caduti di Superga e il Pier Giorgio Tappari

Torna nella sua ‘collocazione classica’ lo storico e tradizionale appuntamento col ‘Caduti di Superga’ e il ‘Pier Giorgio Tappari’, i tornei-gioiello di casa Lucento. Non solo Under 15 in campo (la categoria tradizionale interessata dal Caduti e dal Tappari) ma tante ‘Special Edition’ per tutte le altre categorie in campo: 2005, 2006, 2008 e 2009. Appuntamento tradizionale per tutti gli appassionati: da segnare sul calendario la giornata del 26 dicembre con tutte le finali tranne il 2007 (finale il 30 dicembre). E poi dal 27 dicembre al 6 gennaio, l’elite tutta al Torneo Tappari.

Caduti di Superga - Pier Giorgio Tappari

Società: Lucento

INDIRIZZO: Corso Lombardia 107, Torino

CATEGORIA: 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009

DATA FINALI: Caduti di Superga

26/12 (2005, 2006, 2008, 2009), 30/12 (2007)

Torneo Tappari: 2007 - Dal 27 dicembre al 6 gennaio







PER TUTTI I CALENDARI DI TUTTE LE CATEGORIE, LE 'SPECIAL EDITION' E GLI AGGIORNAMENTI DELLE GARE CLICCA QUI