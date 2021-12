Memorial Beppe Viola: Under 15 classe 2007 in campo all'insegna della rinascita

Come la fenice che risorge ‘dalle ceneri’ sarà un Natale speciale in via Palatucci. Casa del rinato Beppe Viola, animato dalla solita passione di Mimmo Arcella e Donato Pandiscia. E dopo i primi mesi di grande lavoro e intensità, la soddisfazione di godersi una propria creatura che spiega le ali. E cosa c’è di meglio che ritrovarsi e ripartire nel nuovo anno con un torneo riservato all’Under 15? Ed ecco allora il memorial Beppe Viola, in campo dal 3 al 6 gennaio in via Palatucci. Prima fase con le dilettantistiche e finale con Alessandria e Torino sulla passerella di lusso.

MEMORIAL BEPPE VIOLA

Società: Beppe Viola

INDIRIZZO: Via Palatucci 12, Torino

CATEGORIA: Under 15 (2007)

DATA INIZIO: 03/01/2022

06/01/2022