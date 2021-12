Torneo di Natale Memorial Giuseppe Corbo: lo spettacolo dei 2009 e 2010. Tutto il calendario completo delle due manifestazioni

Molto più di un ‘semplice torneo’… Il Memorial Giuseppe Corbo rappresenta più di una manifestazione calcistica. E’ ricordo, omaggio ed emozione, nel nome di chi, per la storia del Mirafiori, ha rappresentato e rappresenta qualcosa di unico e speciale. Celebrare ‘il Segretario’ Giuseppe Corbo, papà di Giovanni e vera istituzione della realtà di via Geymonat, ritrova il suo omaggio nel torneo ‘classico’ riservato agli Esordienti classe 2009. Torneo in pieno svolgimento così come lo sarà nelle feste (scansione il QR con l’App di Sprint per vedere il calendario completo) con appuntamento finale per il 16 gennaio.

XII Torneo di Natale – XVII Memorial G. CORBO

Società Mirafiori



INDIRIZZO: Via Geymonat 11, Torino

CATEGORIA: Esordienti 2009 - Esordienti 2010

DATA INIZIO: 08/12/2021

DATA FINALI: 16/01/2022