Torneo Sotto l’Albero - Il Bello del Calcio: i Pulcini 2011 fanno festa insieme ai 2014

Un torneo per sentirsi vicini e ammirare i sorrisi di chi insegue un pallone. Tradizione e calore, di casa al Pozzomaina che nelle feste natalizie celebra i Pulcini 2011 e i Primi Calci 2014 nella memoria di Roberto Bello a cui il fratello Claudio, tecnico proprio dei 2011 di casa Pozzomaina, ha voluto dedicare la manifestazione che ha anche subito qualche aggiustamento di programma dopo la nevicata dell’8 dicembre che hanno costretto a rinviare e spostare alcuni turbi di apertura. Seconda edizione dopo l’esordio ‘estivo’ per un appuntamento da non mancare con le finali in programma il 16 gennaio!

TORNEO SOTTO L'ALBERO - IL BELLO DEL CALCIO

Società: Pozzomaina

INDIRIZZO: Via Monte Ortigara 78, Torino

CATEGORIA: Pulcini 2011 e 2014

DATA INIZIO: 8/12/2021

DATA FINALI: 16/01/2022