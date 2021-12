Trofeo San Giorgio: feste natalizie speciali per Esordienti 2009 e 2010

Il cuore del calcio e il bello dello stare insieme. Tutto questo in casa San Giorgio Torino in via Niti 6. Per passare un Natale speciale e delle feste all’insegna del divertimento. Organizzata e in piena fase di svolgimento infatti, la 5ª edizione del Trofeo San Giorgio, riservato alle due annate degli Esordienti, classe 2009 e 2010. Manifestazione scattata già dal 12 dicembre e con qualche aggiustamento di calendario dovuto alla neve, tutto procede al meglio con l’obiettivo e il pensiero alla giornata delle finali delle due categorie fissata per domenica 9 gennaio.

TROFEO SAN GIORGIO

Società: San Giorgio Torino

INDIRIZZO: Via Nitti 6, Torino

CATEGORIA: Esordienti 2009 e 2010

DATA INIZIO: 12/12/2021

DATA FINALI: 09/01/2022