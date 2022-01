Turin Future Cup, l'Alpignano lancia la prima edizione del nuovo torneo per gli Under 16

Ha da poco dovuto annunciare l'annullamento forzato del classico 'Alpignano in Maschera' ma in via Migliarone non si smette mai di pensare al futuro e infatti la società biancazzurra rilancia già da ora con la Turin Future Cup, manifestazione innovativa pensata per la categoria Under 16 in programma per il mese di maggio.

Un torneo diverso dal solito con 40 squadre, i migliori club della categoria della Regione, impegnati dal 20 maggio in gare a scontri diretti che porteranno le migliori formazioni a confrontarsi con le professionistiche in un weekend finale del 27 che vuole essere a tutti gli effetti una festa sportiva. A occuparsi dell'organizzazione, in primis il Responsabile Christian Bellanova che racconta così genesi e sviluppo della manifestaizone: «Abbiamo pensato di racchiudere in unico torneo il maggior numero possibile di squadre che militano nei Regionali, consentendo alle attuali 8 migliori di partire come teste di serie dagli ottavi di finale. Sono contento che la scelta di prevedere soltanto partite a scontro diretto sia stata accolta con entusiasmo e ci sia stato un buon feedback da parte dei vari responsabili delle società coinvolte. Credo sia una formula che stimoli da subito la competizione e aiuti anche le formazioni sulla carta sfavorite a potersela giocare ed eventualmente avanzare tramite una gara secca. Abbiamo voluto guardare avanti al mese di maggio quando in teoria la situazione dovrebbe essere tranquilla e non dovrebbero esserci nemmeno accavallamenti con altri impegni a livello federale. Peraltro le gare sono programmate in serale nel corso della settimana per cui credo ci siano davvero tutti i presupposti per divertirsi, con una categoria come gli Allievi Fascia B che può essere molto interessante da seguire anche in ottica prossima stagione».

Il tabellone della Turin Future Cup in partenza nel mese di maggio