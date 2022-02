È trionfo Virtus Calcio al primo Torneo "CBS 2022"

«Sono orgoglioso di quello che questa società sta facendo, specialmente se si tiene conto del fatto che la nostra società è nata da così poco tempo». Esordisce così Marco Scognamiglio, Presidente della Virtus Calcio, dopo il trionfo dei suoi leoni Under 15 al primo Torneo "CBS 2022" organizzato dal club rossonero in corso Sicilia.

Una vittoria importante che sta a dimostrare ancora una volta il lavoro di grande qualità che la società di Venaria sta portando avanti in queste sue prime stagioni di vita. Dopo la vittoria di domenica 9 gennaio sul Cenisia, i 2007 di Marco Mezzapesa non hanno infatti sentito per nulla il periodo di inattività e sono tornati più agguerriti che mai battendo prima il Vanchiglia con un bel 3-0 nel pomeriggio di sabato 5 febbraio e poi il Lenci Poirino nella finale di questa mattina.

La targa di ringraziamento donata dalla ospitante CBS alla Virtus Calcio

Un risultato veramente degno di nota per un gruppo che sta dimostrando di sapersela giocare con chiunque. «Siamo una società nata da due anni e stiamo ottenendo tantissimi successi sia sul campo sia come numero di iscritti. Per questo siamo veramente molto orgogliosi di quello che stiamo creando e ci tengo a sottolineare tutto il nostro impegno per raggiungere determinati traguardi» conclude ancora Scogliamiglio dimostrando tutta la propria contentezza.

Adesso sarà nuovamente testa al campionato dove i Leoni comandano la classifica e vogliono mantenre la meritata vetta fino alla fine.