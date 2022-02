Tutto pronto per la competizione regina del calcio giovanile lombardo

La 41ª edizione del Torneo Annovazzi-Bracco Cup è finalmente pronta a partire. Dopo aver portato a termine lo scorso settembre l'edizione numero 40 di quella che negli anni è divenuta una delle competizioni principali per il calcio giovanile lombardo, l'Enotria - la società che da decenni rappresenta un punto di riferimento per metodo di lavoro e organizzazione - è pronta ad essere nuovamente protagonista in un mese e mezzo di grande calcio tutto da vivere. 24 realtà - divise tra mondo dei dilettanti e mondo dei professionisti - pronte a darsi battaglia per provare a raggiungere la finalissima del 31 marzo. La particolarità di quest'edizione è rappresentata dalla categoria: addio alle squadre Under 15, dentro quelle dell'Under 14.

Uno scatto dell'ultimo atto della 40ª edizione tra Alcione ed Enotria, vinta di misura dagli orange di Tonani

LE PARTECIPANTI

Enotria

Inter

Milan

Atalanta

Genoa

Monza

Pro Sesto

Lecco

Albinoleffe

Renate

Pro Patria

Alcione

Virtus Ciserano Bergamo

Accademia Inter

Aldini

Cimiano

Uesse Sarnico

Accademia Pavese

Lombardia Uno

Vis Nova

Varesina

Ponte San Pietro

Uno scatto del quarto di finale tra Aldini e Virtus Ciserano Bergamo, vinto dai milanesi di Mayco Bonetti

PROGRAMMA

La serata inaugurale è fissata per martedì 15 febbraio: quattro sfide su due campi da dentro o fuori, e sono già previsti fuochi d'artificio. In via Cazzaniga scenderanno in campo otto tra le squadre più blasonate della regione, per quella che sarà un primo assaggio di ciò che vedremo tutti i giovedì fino alla fine di marzo.

Aldini-Cimiano : ore 21:00

: ore 21:00 Uesse Sarnico-Accademia Pavese : ore 19:45

: ore 19:45 Lombardia Uno-Vis Nova : ore 21:00

: ore 21:00 Varesina-Ponte San Pietro: ore 19:45

Uno scatto della finalissima della scorsa competizione femminile, che ha visto di fronte Inter e Milan

COMPETIZIONE FEMMINILE

C'è invece ancora da aspettare per la competizione femminile. Si parte l'1 marzo (martedì) con Cortefranca-Lecco e Monza-Sedriano, dopodiché si proseguirà ogni martedì fino ad arrivare alla finalissima. Saranno 12 squadre a contendersi la 7ª edizione.

LE PARTECIPANTI