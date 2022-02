1° Memorial Aldo Zaza: emozioni a Pecetto per ricordare

Un torneo per ricordare. Un triangolare per testimoniare amicizia e vicinanza. E’ così che in casa Pecetto si è celebrato il 1° Memorial Aldo Zaza, fratello di Vitantonio, presidente Gruppo Aiac di Torino, selezionatore della Rappresentativa Regionale Under 15 e per tanti anni allenatore delle giovanili del Torino, prematuramente scomparso un anno fa.

Un triangolare dedicato ai classe 2012 che ha visto in campo il Pecetto, il San Giacomo Chieri e l’Andezeno, nel segno del divertimento e della passione per il calcio, di ‘famiglia’ in casa Zaza. «Buon torneo che ci fa fare molta esperienza, complimenti al San Giacomo Chieri e all’Andezeno e un sentito ringraziamento per la partecipazione», questo ils aluto e l’omaggio che proprio la società Pecetto e Vitantonio Zaza hanno tenuto a formulare a tutti i piccoli-grandi partecipanti alla manifestazione che si è tenuta sabato 19 febbraio sui campi del Pecetto.

Ecco alcuni scatti della manifestazione, della premiazione e dell’emozionante ricordo alla presenza di Vitantonio Zaza.