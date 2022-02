Gol all'incrocio da trenta metri e rigori thriller: il meglio del Torneo Annovazzi

Dilettanti-professionisti 2-2. Esattamente come avvenuto giovedì scorso (QUI IL RESOCONTO), il bilancio della terza serata del Torneo Annovazzi-Bracco Cup racconta di una parità totale tra il mondo dei Regionali e quello dei Nazionali. A tenere alto il nome delle prime ci hanno pensato Vis Nova e Ponte San Pietro, entrambe protagoniste di un'impresa quasi titanica: i neroverdi hanno battuto di misura i pari età della Pro Sesto, mentre i blues hanno fatto piangere dopo i calci di rigore il Lecco. Situazione ben diversa per le sfide andate in scena sul campo "A", viste le nette vittorie di Como e Monza: i lariani hanno dilagato a scapito di un'Accademia Pavese comunque coraggiosa, i brianzoli si sono imposti 2-0 contro l'Aldini pur senza brillare.

La prossima data da segnare sul calendario è giovedì 3 marzo, quando conosceremo le sfidante di Milan e Atalanta nella parte destra del tabellone e quelle di Inter e Genoa nella parte destra. Da tenere d'occhio la classica meneghina Enotria-Accademia Inter, così come Monza-Como e Piacenza-Albinoleffe. Di seguito il programma completo di settimana prossima.

MONZA-COMO : 3 marzo ore 21:00

: 3 marzo VIS NOVA-PONTE SAN PIETRO : 3 marzo ore 19:45

: 3 marzo ENOTRIA-ACCADEMIA INTER : 3 marzo ore 21:00

: 3 marzo PIACENZA-ALBINOLEFFE : 3 marzo ore 19:45

La titolare dell'Aldini di Fabian Valtolina, impegnata nel sedicesimo di finale del Torneo Annovazzi contro il Monza

ALDINI-MONZA

L'Under 14 Nazionale del Monza al gran completo prima della sfida di via Cazzaniga contro l'Aldini

ACCADEMIA PAVESE-COMO

L'undici titolare del Como Under 14 scelto dal tecnico Cassano

VIS NOVA-PRO SESTO

La baby lucertole classe 2008 della Vis Nova, uscite vittoriose contro i pari età della Pro Sesto

PONTE SAN PIETRO-LECCO