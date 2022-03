L'Annovazzi entra nel vivo: Enotria e Monza sul velluto, Vis Nova e Albinoleffe di rigore

L'Enotria se la vedrà con il Milan, la Vis Nova con il Genoa: questi gli accoppiamenti dei quarti di finale del Torneo Annovazzi, con le ultime portabandiera dei dilettanti impostasi contro Accademia Inter (5-1 in favore dei padroni di casa di Baldissin) e Ponte San Pietro (neroverdi avanti ai rigori dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari). Dagli incroci tra professioniste escono invece vincitrici il Monza e l'Albinoleffe: i brianzoli dovranno affrontare l'Inter, mentre ad attendere i bergamaschi ci saranno concittadini dell'Atalanta.

Dalla parte sinistra del tabellone spiccano le entrate in scena di Inter e Genoa, entrambe impegnate il prossimo 17 marzo. I nerazzurri troveranno sulla propria strada il Monza, uscito vincitore dalla classica lombarda contro il Como grazie a un 3-0 che non ha lasciato diritto di replica. I liguri affronteranno invece la Vis Nova: una partita sulla carta agevole per il Grifone, ma sicuramente da non sottovalutare vista la caratura dell'avversario, considerando soprattutto il percorso che ha portato le baby lucertole fino ai quarti di finale.

La titolare dell'Accademia Inter di Andrea Corti

Situazione simile nella parte destra, con tre professioniste e una dilettante. A prendersi la scena saranno Milan e Atalanta: il Diavolo si troverà di fronte i padroni di casa dell'Enotria, reduce da una prova di forza non indifferente contro l'Accademia Inter; la Dea invece dovrà affrontare l'Albinoleffe, sulle ali dell'entusiasmo dopo aver avuto la meglio sul Piacenza dopo i calci di rigore. Appuntamento in questo caso a giovedì 10 marzo, quando sul centrale andrà in scena prima Atalanta-Albinoleffe, poi Milan-Enotria.

I PROSSIMI IMPEGNI

MILAN-ENOTRIA: 10 marzo ore 21:00

ATALANTA-ALBINOLEFFE: 10 marzo ore 19:45

INTER-MONZA: 17 marzo ore 21:00

GENOA-VIS NOVA: 17 marzo ore 19:45

MONZA-COMO

La formazione titolare del Monza

VIS NOVA-PONTE SAN PIETRO

La Vis Nova al gran completo

ENOTRIA-ACCADEMIA INTER

La titolare dell'Enotria

PIACENZA-ALBINOLEFFE