Inter-Milan, all'Annovazzi è tutto pronto: chi entrerà nella storia?

Ancora loro, sempre loro, solo solo. Sarà il derby Inter-Milan la finalissima del Torneo Annovazzi: l'appuntamento è fissato per questa sera (31 marzo) in via Cazzaniga, dove nerazzurri e rossoneri si affronteranno per conquistare la corona della 41ª edizione dello storico torneo organizzato dall'Enotria. Da una parte l'Inter di Pedrinelli, forte di una semifinale dominata contro il Genoa e di un quarto di finale coi fiocchi col Monza; dall'altra il Milan di Merlo, uscita vincitrice dallo scontro di nervi contro l'Atalanta - gara decisa ai calci di rigore - dopo aver fatto piangere nel recupero i padroni di casa dell'Enotria. I primi giocheranno per il ventesimo trofeo, provando a chiudere un cerchio iniziato nel 1981 e proseguito negli anni successivi con un successo dietro l'altro: storica la sestina centrata dal 2014 al 2019. I secondi proveranno ad avvicinare i cugini e giocheranno per il nono titolo, provando a replicare quanto fatto nel 2012.

A sinistra Lissi dell'Inter, a sinistra Pinessi del Milan

QUI INTER

4 gol fatti, 0 subiti, due vittorie in altrettante partite. Questo il biglietto da visita dell'Inter, la cui voglia di portarsi a casa il trofeo viaggia a pari passo con quella di riscatto dopo il doppio derby perso in campionato. Quello d'andata è datato 5 dicembre, quando in via Cilea i cugini del Diavolo s'imposero 3-2 con un gol in pieno recupero di Tartaglia (clicca per la cronaca). Ben più recente la sfida giocata nel girone di ritorno al Vismara, anch'essa persa di misura: a far piangere i nerazzurri fu il figlio d'arte Comotto, abile nel battere Liberali mettendo a segno un calcio di rigore poco dopo la metà del primo tempo. Como se non bastasse, proprio sabato scorso il Milan ha festeggiato in quel di Briosco - sede della sfida ai pari età del Como (clicca per la cronaca) - il primato matematico nel girone, a scapito del Monza e degli stessi interisti, ora rilegati solamente al terzo posto. Le motivazioni non mancano, le qualità neanche: vincere per entrare nella storia, per prendersi una piccola rivincita nei confronti del Milan e per prepararsi al meglio alla volata finale.

IL PERCORSO DEI NERAZZURRI

La titolare dell'Inter di Pedrinelli prima della sfida al Genoa

QUI MILAN

Tutt'altro che lineare il percorso dei rossoneri. Dalla paura contro l'Enotria a quella contro l'Atalanta, passando per l'euforia per un gol nel recupero a scapito della prima e per una finale conquistata ai calci di rigore facendo piangere la seconda. Il quarto di finale contro i padroni di casa è stato tutt'altro che una passeggiata, considerando che l'undici di Merlo si è prima trovato ad inseguire dopo un gol di Favaro, poi sul parziale di 1-1 ha dovuto ringraziare la traversa sul tentativo da fuori di Cirasella. Discorso molto simile per la semifinale contro l'Atalanta. Sopra di due gol e in totale controllo, i rossoneri si sono fatti rimontare dalla Dea che, trascinata da Inacio (doppietta), ha portato la partita ai calci di rigore. A far cantare il Diavolo è stato Catalano, la cui parata ha dato il via ad una settimana da sogno: prima la conquista della finale, poi due giorni dopo la vittoria sul Como e il primo posto messo in ghiaccio. La voglia di conquistare il nono trofeo, unita a quella di confermarsi bestia nera dei cugini dell'Inter, è tanta e potrà fare la differenza: si completerà la settimana da sogno del Diavolo?

IL PERCORSO DEI ROSSONERI

L'undici iniziale dei Merlo per la sfida contro l'Atalanta

LA SFIDA

Sarà 4-4-2 contro 4-3-3. Il primo è dell'Inter, i cui interpreti sono ormai quasi ripetibili come l'Ave Maria. Tolto il dualismo tra i pali tra Mortarino e Petrone, i nerazzurri dovrebbero contare, nell'ordine: sulla velocità degli assi Sorino-Grisoni a sinistra e Passolunghi-Moranduzzo a destra, sulla tecnica di Lissi e La Torre in mediana, sull'attenzione di Peletti e Bovio dietro e sul talento del tris Carrara-Curcio-Vukaj in avanti, quest'ultimo grande assente nella semifinale contro il Genoa. Il secondo è del Milan, anch'esso diventato un vero e proprio mantra per Merlo. Cullotta-Arnaboldi-Comotto è l'asse che potrà fare la differenza in mediana, avendo la chance di giocare in superiorità numerica in suddetta zona del campo: pane per i denti per giocatori come Valenta, Anghileri, Vrenna e Pinessi, giocatori offensivi capaci di risolvere le partite in qualsiasi momento.