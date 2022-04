10° Trofeo Ametis: trionfo Alessandria, spettacolo 2013 e 2014

Un torneo speciale per un'edizione speciale: il 10° Trofeo Alessandro Ametis va in archivio tra applausi, sorprese, sorrisi e divertimento per tutti. In casa Lucento papà Luciano Ametis e tutti i cuori rossoblu, a partire da Carlo e Paolo Pesce, hanno fatto le cose in grande con un triplo torneo per Under 14, Primi Calci 2013 e Primi calci 2014.

Ben 24 squadre di scuola calcio al via e 16 squadre nell'Under 14 hanno dato vita a una settimana di calcio e spettacolo. Nell'Under 14 lo spettacolo è servito con la perla Alessandria, la grandissima sorpresa Accademia Pertusa e poi il Chieri e il cuore fatto ad orgoglio di casa con il Lucento, per un epilogo che premia i Grigi che alzano così il prestigioso trofeo. Poi invece i grandi sorrisi e le splendide emozioni delle categorie di base con il divertimento assicurato nei 2013 e nei 2014. Un doppio Torino-Lucento in entrambe le categorie ha impreziosito la giornata finale che ha visto in campo tantissime formazioni: dal Cenisia al Gassino, dal Barcanova all'Accademia Pertusa, dal Trofarello alla Bruinese.

Il tutto nella splendida cornice della 'bombonera' di corso Lombardia, casa Lucento, dove Luciano Ametis ha impreziosito il torneo con premi e coppe per tutti i bambini più piccoli e soprattutto i tanti premi speciali nella categoria regina. Premiati arbitri, allenatori e soprattutto 11 Top Player più i due migliori giocatori in assoluto del torneo.

Sul numero di Sprint e Sport in edicola - e nella versione digitale disponibile dalle 5 del mattino - una pagina speciale dedicata alla manifestazione, le fotografie, i risultati e tutti i premi speciali.