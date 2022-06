Alla scoperta dei nuovi Messias: ritorna l'Africa Cup! Il torneo della passione e dei sogni

Tutto pronto per il grande ritorno dell'Africa Cup, la manifestazione riservata a tutte le rappresentanze e le rappresentative dei paesi africani che sotto la regia, la passione e l'impulso di John Amachi, fondatore della manifestazione, ritorna dopo la sosta forzata a causa della pandemia, dopo l'ultima edizione targata 2019.

Una nuova edizione targata 2022 battezzata domenica 5 giugno presso la Sala del Coni Regionale Piemonte, in Via Giordano Bruno 191/4 a Torino, alla presenza del padrone di casa, John Amachi, Sante Zaza, presidente Asi e membro di Presidenza della Giunta Regionale del Coni, Aziz Diop, Calciatore votato e premiato come Best Youth Talent Award Africa Cup Torino 2019 e Vincent Kitenge referente commerciale Ria Money Transfer, main sponsor dell’evento.

Africa Cup che ritorna con la sua splendida storia di passione e anima di sogni da trasformare in splendida realtà. Come non ricordare infatti che l'attaccante del Milan fresco vincitore dello scudetto, Junior Messias, era stato notato proprio in una manifestazione 'amatoriale' riservata. come l'Africa Cup, alle rappresentative dei vari paesi non solo africani, a Torino da colui che divenne il suo mentore, Ezio Rossi.

Sogni e passione che prenderanno vita e forma sui campi del Carrara 90 e del real Orione Vallette a Torino, dal 12 giugno a fine luglio con data e campo ancora tenute come 'sorprese' dagli organizzatori. Quattro gironi da quattro squadre al via, con ben 16 nazionali in campo compresa la rappresentativa dell'Italia: Senegal, Nigeria, Sudafrica, Young Lions Africa, Gambia, Mali, Congo, Sudan, Marocco, Egitto, Guinea, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea Bissau, Eritrea e Italia. Partecipanti e partecipazione all'Africa Cup 2022 per un significato che va oltre il calcio. Integrazione, confronto, conoscenza, rispetto e inclusione, sono e saranno i punti cardine dell'Africa Cup. Senza dimenticare il campo. Con le sue storie. Come quella di Aziz Diop, calciatore votato e premiato come Best Youth Talent Award Africa Cup Torino 2019, notato e tesserato poi dal Vanchiglia e poi approdato al Mazara del Vallo in Sicilia nell'ultima stagione.

Alla scoperta di storie di uomini e calciatori di talento, per un appuntamento da non farsi sfuggire per tutti gli addetti ai lavori ma anche e soprattutto l'invito rivolto a tutti gli appassionati di calcio e non solo. Segnatevi sul calendario il calendario delle gare e fate un salto sui campi del Carrara 90 o del Real Orione Vallette, per abbracciare un torneo fatto a sorriso, un ambiente che vuole e vorrà essere teatro e palcoscenico di imprese sportive e calcistiche, ma anche ritratti di storie di vita. Nel segno della passione e di un sogno.

'AFRICA CUP' EDIZIONE 2022



GRUPPI DI QUALIFICAZIONI

Gruppo A: Senegal - Nigeria - Sudafrica - Young Lions Africa

Gambia - Mali - Congo - Sudan Gruppo C: Marocco - Egitto - Guinea - Camerun

CAMPI DI GIOCO

Real Orione Vallette: Via dei Gladioli 39, Torino (Zona Vallette)

GIRONI DI QUALIFICAZIONI

GIORNATA 1: Domenica 12/06/2022

Ore 15: Senegal vs Young Lions Africa - Campo Real Orione Vallette

Marocco vs Camerun - Campo Real Orione Vallette Ore 18: Costa d'Avorio vs Guinea Bissau - Campo Real Orione Vallette

Giornata 2: Domenica 19/06/2022

Ore 15:30: Nigeria vs Sudafrica - Campo Real Orione Vallette

Mali vs Sudan - Campo Real Orione Vallette Ore 18: Gambia vs Congo - Campo Real Orione Vallette

Giornata 3: Domenica 26/06/2022

Ore 15:30: Guinea vs Egitto - Campo Carrara

Nigeria vs Young Lions Africa - Campo Carrara Ore 18: Senegal vs Sudafrica - Campo Carrara

Giornata 4: Sabato 02/07/2022

Ore 15;30: Guinea vs Camerun - Campo Carrara

Senegal vs Nigeria - Campo Carrara Ore 18: Gambia vs Mali - Campo Carrara

Giornata 5: Domenica 03/07/2022

Ore 15: Congo vs Sudan - Campo Orione Vallette

Marocco vs Egitto - Campo Real Orione Vallette Ore 18: Mali vs Congo - Campo Real Orione Vallette



Giornata 6: Sabato 09/07/2022

Ore 14:30: Gambia vs Sudan - Campo Orione Carrara

Sudafrica vs Young Lions Africa - Campo Carrara Ore 18: Marocco vs Guinea - Campo Carrara

Marocco vs Guinea - Campo Carrara Ore 19: Camerun vs Egitto - Campo Carrara

QUARTI DI FINALE

Sabato/16/07/2022

Ore 17: 1° GRUPPO A vs 2° GRUPPO B (E)

Domenica 17/07/2022

Ore 17: 1° GRUPPO C vs 2° GRUPPO D (G)

1° GRUPPO C vs 2° GRUPPO D (G) Ore 18: 1° GRUPPO D vs 2° GRUPPO C (H)



SEMIFINALI: Domenica 24/07/2022

Ore 17: Vincente E vs Vincente F

FINALE AFRICA CUP 2022

Domenica 31/07/2022

Ore 16:30 Stadio da destinarsi