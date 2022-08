Pokerissimo Pro Eureka, anche il Quincitava a punteggio pieno

È una Pro Eureka straripante quella che batte 5-0 il Lucento nella seconda giornata di Fair Play Cup. I blucerchiati, che si erano imposti di misura sul Pianezza nel primo turno, dilagano nella ripresa contro i ragazzi di Pierro trascinati da un super Lorenzo Paradiso: l'ex Vanchiglia segna una tripletta che indirizza la contesa dalla parte della squadra di Davin dopo che un altro neo-entrato, Filomeno, la aveva sbloccata con un bel destro secco.

LA PARTITA - Davin si affida al 4-3-1-2: davanti a Ariello c'è la linea difensiva a 4 composta da Ansaloni a destra, Tortorella a sinistra e Cotroneo e Cena in mezzo; Baana a dirigere le operazioni in mezzo al campo, con ai suoi lati Canales e Gallo; Tornello sulla trequarti alle spalle del tandem offensivo formato da Bruni e dall'ex Venaria Coda. Pierro risponde con un 4-2-3-1: Fredes tra i pali, Ferla e il 2007 Checa al centro della difesa con Nicosia e Delli Calici sugli esterni; mediana composta da Di Pasquale e Kolomiyets, mentre alle spalle di Bertero agisce il trio composto da Almondo, Toscano e Della Corte. Inizio di gara piuttosto blando, con le conclusioni di Bruni e Tortorella che terminano alte sopra la traversa; al 16' prima vera occasione per la Pro, con Bruni che si infila tra i centrali del Lucento e calcia trovando l'ottima opposizione di Fredes in uscita. Il Lucento si fa vedere al 20' con la bella conclusione mancina da fuori area di Toscano che scheggia la traversa, mentre poco dopo ci vuole un gran riflesso di Fredes per evitare il vantaggio blucerchiato di Coda sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa Davin rivoluziona la squadra con 6 sostituzioni, mentre Pierro lascia in panchina Nicosia ed inserisce il classe 2007 Tusha. I cambi blucerchiati fanno subito la differenza, e al 2' la Pro è avanti: Tine scatta sull'out di destra e mette un bel pallone in mezzo, Filomeno controlla e scarica un destro potente e preciso che non dà scampo a Fredes. Il raddoppio arriva al 7' con il nuovo acquisto Paradiso, che sfonda ancora a destra e gonfia la rete con un preciso diagonale; la Pro Eureka è in fiducia, e al 9' arriva anche il 3-0 firmato da Baana (uno dei migliori in campo) che insacca con uno stacco di testa imperioso su angolo di Canales. Il Lucento prova a scuotersi al 10' con i tentativi di Almondo e Pardi, ma in entrambe le occasioni è attento Rua; poi al 13' è la traversa a fermare Toscano, che aveva ancora scoccato il suo mancino da fuori area. Nel finale arriva la gloria per Paradiso: al 22' l'ex Vanchiglia segna il 4-0 dopo aver soffiato il pallone a Checa, e un minuto più tardi arriva anche il 5-0 dopo una bella triangolazione.

Nelle altre gare il Vanchiglia, dopo aver perso 2-1 con il Quincitava venerdì, si impone con lo stesso risultato sul Pianezza: vantaggio granata con Salamanca, pareggio rossoblù di Carlo Ongari; la rete decisiva per la squadra di Tino Romeo la segna il nuovo acquisto Alex De Robertis, proveniente dal Chisola. Vince ancora il Quincitava di Luca Contiero, che supera 2-1 lo Charvensod.