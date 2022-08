Fair Play Cup: alla Pro Eureka basta un lampo di Tine, trionfo blucerchiato

La Pro Eureka trionfa in finale con il Quincitava e si aggiudica la Fair Play Cup per la categoria Under 17. A decidere un match molto intenso (ma avaro di occasioni da gol) è la bordata di Eduardo Tine che piega le mani al portiere giallonero Gazzola; i ragazzi di Luca Contiero, autori di una buona partita, si mangiano le mani per il palo colpito da Melis. Gabriele Davin può invece sorridere per la prestazione della sua squadra, che riceve un'iniezione di fiducia in vista del SuperOscar.

Contiero opta per il 3-4-3 con un centrocampo a rombo: davanti al portiere Gazzola c'è il terzetto difensivo composto da Moore, Iachi e Tricerri; il vertice basso della mediana è Celoria, le mezzali Melis e Suquet, mentre come vertice alto agisce l'ex Ivrea Adragna; tridente offensivo formato da Colombo a destra, Vola a sinistra e Balzarotti punta centrale. Davin risponde con il 4-2-3-1: tra i pali Rua, Rebotti e Garetto terzini con al centro Cotroneo e capitan Cena; Tortorella e Baana alzano la diga a centrocampo, mentre alle spalle della punta Paradiso svariano Tine, Filomeno e Coda. I ritmi sono fin da subito piuttosto alti, ma le occasioni da gol latitano, spesso per le scelte sbagliate nell'ultimo passaggio da entrambe le formazioni. Vola prova a spaventare la Pro Eureka dopo 8' con un destro potente, ma la conclusione termina a lato. Non sbaglia invece Tine al 21': l'attaccante blucerchiato raccoglie una respinta corta della difesa del Quincitava e piega le mani a Gazzola con una cannonata dal limite dell'area. I gialloneri hanno subito il pallone del pareggio con Melis, bravissimo a smarcarsi sulla destra, ma il suo tiro si infrange sul palo. Girandola di cambi nella ripresa, con i ragazzi di Contiero che provano a spingere alla ricerca del pari ma spesso peccano di imprecisione; la Pro cerca invece di colpire in contropiede, cestinando una buona occasione in pieno recupero con Filomeno. Al triplice fischio è comunque la squadra di Davin ad esultare e ad alzare la coppa.

Pro Eureka: Eduardo Tine, match-winner per i blucerchiati

LE PAGELLE A CURA DI FABIO TARTAROTTI

PRO EUREKA

Tine 8 Match-Winner della Finale. Botta dal limite dell’area di rigore che piega la manona dell’estremo difensore del Quincitava Gazzola. Partita di corsa e di fisico, cerca anche di assistere Filomeno nella ripresa ma il raddoppio non arriva.

Tortorella 7.5 Grinta, cuore, sacrificio e molto altro. Inizia da play basso al fianco di Baana davanti alla difesa. Nel secondo tempo si abbassa sulla linea dei 4 difensori giocando largo a sinistra (con la fascia da capitano), il tuttofare della Pro è lui.

Canales 7 Subentra e si piazza sulla mediana. Abile nello stretto dove grazie al palleggio non perde il possesso. Cerca spesso anche l’imbucata per Tine dopo che l’attaccante si sposta al centro del reparto.

QUINCITAVA

Colombo 7 Gioca da esterno destro in un 3-4-3 trazione anteriore. La difesa resta alta e gli permette di offendere il più possibile. Corre e sfreccia sulla corsia cercando spazio per colpire e per servire Balzarotti al centro dell’area della Pro.

Melis 7 Agisce da centro destra, con Suquet in mezzo al campo. L’unico vero sussulto targato Quincitava passa da una sua conclusione. Melis riceve palla dai 20 metri e calcia di prima intenzione di mancino, il palo gli nega il gol del possibile pareggio dopo neanche due minuti dal gol di Tine.