Ready...Go: Lascaris e Volpiano si annullano, ai rigori sorridono i bianconeri

Dopo il successo di misura di ieri sulla Bruinese, il Lascaris supera anche il Volpiano ai rigori dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e si aggiudica il torneo Ready...Go!. Partita frizzante, che ha visto un primo tempo a tinte decisamente bianconere e una ripresa con la reazione delle Foxes.

Giuseppe Lampignano (vice di Andrea Mirasola) schiera la sua squadra con un 4-2-3-1: Lavina in porta, linea difensiva a 4 con Adamo a destra, Algarotti a sinistra, Mammolenti e Naso coppia centrale. Peinetti e Mingarelli a fare da diga in mediana, mentre alle spalle di Massaro c'è il terzetto formato da De Luca, Kingidila e Malavasi. Alessandro Malagrinò risponde inizialmente con un 3-4-1-2: tra i pali c'è il 2007 Murgia, terzetto difensivo composto da Cafà, Landi e Alba; Romeo al comando delle operazioni a centrocampo insieme a Ponzano, sugli esterni Garavaglia a destra e Notomista a sinistra; Fedele occupa la trequarti alle spalle di Lucca e Lazzaron.

Parte molto bene il Lascaris, che tiene in mano le redini del gioco e si rende pericoloso in più occasioni: all'11' cross di Algarotti da sinistra, De Luca gira col mancino ma non riesce ad imprimere potenza e Murgia blocca facile; passano 2' ed è Mammolenti a mettere un bel pallone in mezzo, ci prova ancora De Luca (questa volta di testa) ma il risultato è lo stesso e l'estremo difensore la arpiona. Massaro è tra i più attivi, e al 17' trova Kingidila in area: il numero 8 esplode il destro angolato ma Murgia è ancora bravissimo a distendersi e a spedire in angolo. Il Volpiano resiste e al 23' trova anche il gol alla prima occasione con Lucca, imbeccato da un'ottima verticalizzazione di Romeo, ma la posizione di partenza dell'attaccante era irregolare.

Ad inizio ripresa Malagrinò inserisce Giardino per Garavaglia passando al 4-3-1-2, e il centrocampista dà fin da subito il suo apporto con dedizione ed intensità. Cambia anche Lampignano, che dopo 10' butta nella mischia Friso, Bisi, Caputo, Favilla, Abela , Rotolo e Rubini. I bianconeri però faticano a creare occasioni da gol come nella prima frazione e subiscono il ritorno delle Foxes, vicine al gol al 14' con Fedele servito da Ponzano, grande ex della partita. L'ultima occasione è di marca bianconera, con Mammolenti che segna sugli sviluppi di calcio di punizione ma la rete viene annullata per posizione di fuorigioco.

Ai rigori per il Lascaris segnano Naso, Caputo, Rotolo, Mammolenti e Favilla, mentre per il Volpiano è decisivo il cucchiaio sbagliato da Fedele dopo le trasformazioni di Alba, Cafà e Lucca.

Volpiano: Niccolò Giardino, MVP nelle fila delle Foxes di Malagrinò

LE PAGELLE A CURA DI FABIO TARTAROTTI

LASCARIS

Mammolenti 8 Capitano bianconero, sempre reattivo e aggressivo sul centro sinistra di difesa. Nel secondo tempo segna ma il direttore di gara aveva già fermato il gioco per offside. Dal dischetto come quarto, non sbaglia incrociando a metà altezza.

Naso 8 La coppia Naso-Mammolenti ormai è sempre più inseparabile. Anticipi e letture di qualità davanti all’area di rigore. Nel primo tempo bloccano bene Lucca e Lazzaron. Nella lotteria dei calci di rigore segna il primo spiazzando Murgia tra i pali.

Kingidila 7.5 Gioca tutto il primo tempo ed una parte del secondo. Solita corsa nel recuperare palloni e spazio, Lampignano lo avanza sulla trequarti, inserendosi alle spalle di Massaro sfiora il gol concludendo di destro di prima intenzione, para bene Murgia.

VOLPIANO-PIANESE

Giardino 7.5 Subentra a Garavaglia e gioca tutto il secondo tempo, piazzandosi sul fronte destro agendo come mezzala. Lotta e si fa vedere per entrambe le fasi, recupera tanti palloni. Molto bene anche l’intesa con Romeo e Ponzano.

Murgia 7 Quest’anno sarà il sottoleva in rosa, tra i pali si fa trovare pronto e non sbaglia nei diversi interventi sventati su De Luca e Kingidila. Nei cinque calci di rigori bianconeri non riesce ad intuire, ma ottima prestazione per lui.

Lucca 7 Lavora molto bene per la squadra abbassandosi anche a ricevere palla a ridosso del cerchio di centrocampo. Segna il gol del possibile vantaggio Foxes ma è in offside, mentre nella lotteria dei rigori non sbaglia.