Ready...Go: Reci insacca, il Volpiano si porta a casa la coppa

Tutto facile per un Volpiano che sa solo vincere. I ragazzi di Scanavino battono una coriacea e mai doma Bruinese, che riesce a rimanere in partita fino all'ultimo grazie ad un grande spirito di squadra, ma deve arrendersi alla superiorità tecnica e di collettivo del Volpiano, trascinato dalla rete di Reci che pone il sigillo sul punteggio e sul trofeo.

Il match vede un Volpiano in pressing alto sui primi portatori della Bruinese, la quale, pur conscia del valore degli avversari, non rinuncia mai a far partire l'azione da dietro con coraggio, ma subendo anche diversi pericoli. Una volta recuperata palla, infatti, i ragazzi di Scanavino mettono in mostra la grande qualità di palleggio di cui dispongono, con una manovra collettiva volta a coinvolgere tutti i giocatori. Prima Tallarico sfiora subito il vantaggio, con un diagonale mancino che sfiora il palo dopo un triangolo con Murgia. Reci in seguito viene lanciato in profondità, ma il suo tiro a tu per tu con Moruzzi è respinto dall'estremo difensore in uscita. Lo stesso Reci però si rifa sul susseguente calcio d'angolo: colpo di testa imperioso in girata e palla in buca d'angolo per il vantaggio del Volpiano dopo 8 minuti di gioco. Il resto del primo tempo scorre con il Volpiano che ha diverse occasioni per raddoppiare e la Bruinese che arriva al tiro in un'occasione con Baron.

La ripresa vede una girandola di cambi per dare minutaggio a tutti i componenti delle due rose, con il Volpiano che passa ad un 4-3-1-2 con il neo entrato Odello sulla trequarti alle spalle di Reci e Ietto. Il secondo tempo scorre sulla falsariga del primo, con le due occasioni più importanti propiziate entrambe da Miglio: prima calcia in diagonale dalla destra, ma Aloj lo neutralizza, poi da un suo dribbling sulla destra serve Aggero sganciatosi in area di rigore, che mette a sedere il difensore con una finta, ma il suo mancino finisce alto sopra la traversa. Gli ultimi minuti sono poi una pura formalità per i ragazzi di Scanavino, che al triplice fischio festeggiano la conquista del torneo, dopo aver battuto, oltre alla Bruinese, il Chieri per 3-0 e il Lascaris ai rigori. I bianconeri si classificano invece al secondo posto, dopo aver vinto l'ultimo match con il Chieri, il quale è rimasto fermo a tre punti. Zero punti invece per la Bruinese, che ha sfidato avversari di grande livello, ma non ha sfigurato al loro cospetto.

Il Lascaris secondo classificato

IL TABELLINO

BRUINESE-VOLPIANO PIANESE 0-1

RETI: 8' Reci

BRUINESE (4-2-3-1): Moruzzi (1' st Aloj), Artuso, Borla, Borcea, Marchisano (23' st Saggia), Dovasio, Rellecati (9' st Barranca), Spagnoli, Baron (23' st Ndreu), Mingirulli, Lamagna (15' st Grisi). A disp. Nigra, Meloni. All.Lussiana.

VOLPIANO PIANESE (4-3-3): Novelli, Cirillo, Tallarico, Bilanzone (1' st Miglio), Moncalvo (1' st Falvo), Farisco (11' st Aggero), Gambino (1' st Ietto), Mariani, Reci (20' st Pirone), Pettinari, Murgia (1' st Odello). A disp. Bertoncin, Barberis, Megliola. All.Scanavino.

LE PAGELLE DEI MIGLIORI

Reci 7.5 Imprendibile quando lanciato in profondità, ma si fa apprezzare anche per il lavoro spalle alla porta. Trova la rete con una grande girata di testa, riscattandosi dopo l'errore a tu per tu con Moruzzi.

Miglio 7 Subentra alla grande, sfiorando la rete con un diagonale respinto da Aloj e serve un ottimo assist, dopo una serpentina sull'out di destra, ad aggiro, che spreca con il mancino.

Moruzzi-Aloj 7 Sfoderano parate di grande livello, che impediscono al Volpiano di arrotondare il punteggio e tengono in vita la Bruinese fino all'ultimo.