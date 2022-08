Tine e Baana Show: la Pro supera il Vanchiglia e vola in Finale, tris dello Charva sul Pianezza

Si è chiusa la fase a gironi della Fair Play Cup Under 17, con i risultati che al termine di questa prima parte di torneo fanno sorridere solo due squadre, la Pro Eureka e il Quincitava, che si sfideranno nella finale delle 17:15.

VANCHIGLIA-PRO EUREKA

Gara combattuta tra le due torinesi, con occasioni importanti sia da una parte che dall'altra, ma alla fine a spuntarla sono stati I ragazzi di Davin, che superano 1-2 i granata di Romeo. A trovare per primi la via del gol è stata la Pro, con probabilmente uno degli uomini forti della squadra, Rayane Baana, che da fuori area calcia di destro e, complice l'errore del neo arrivato Lorenzo Valente, regala il primo vantaggio ai suoi. Poco dopo arriva la risposta dei granata, con il loro bomber per eccellenza, Alessio Vitale, che approfitta di un cross perfetto di Daniele Pittuelli e con un'incornata fa secco Christian Rua.

Eduardo Tine e Rayane Baana, i marcatori nell'1-2 contro il Vanchiglia

Nel secondo tempo arriva il nuovo vantaggio della Pro: il neo entrato Enea Garetto sulla sinistra fa partire uno spiovente che viene deviato, e la deviazione favorisce Eduardo Tine, che di testa supera Valente e regala ai suoi il nuovo vantaggio che vale la vittoria sui granata di Romeo.

LUCENTO-QUINCITAVA

Partita strana quella tra il Quincitava e il Lucento, con la squadra di Contiero che prima va in vantaggio, e poi si fa rimontare dopo un autogol clamoroso. Il Quinci domina il gioco e crea tanto, e infatti a metà del primo tempo, si procura un calcio di rigore : sul dischetto si presenta il classe 2007 Tommaso Suquet, che di sinistro incrocia e butta la palla in porta. Ancora dopo continua a creare il Quinci, ma si fa male da solo: una palla innocua a centrocampo, finisce tra i piedi di Mattia Celoria, che prova il retro passaggio al portiere, ma esce un pallonetto che scavalca il suo compagno e finisce in porta.

Carlo Piazzolla e Francesco Francioso, da subentrati decidono la partita per il Lucento





Nel secondo tempo Pierro azzecca in pieno le mosse: si affida ai classe 2007 Roberto Melano, Francesco Francioso e Carlo Piazzolla che stravolgono completamente la partita; Melano mette stabilità nella retroguardia rossoblu, mentre gli altri due siglano le reti della vittoria: il primo riceve palla dal limite dell'area di rigore, si scarta due difensori avversari e davanti al portiere non sbaglia; il terzo sigillo ha la firma dell'altro 2007, Piazzolla che sulla destra dialoga proprio con Francioso, e da posizione defilata fa partire col mancino un tiro a giro che becca il palo più lontano e poi termina in porta: CA-PO-LA-VO-RO!

PIANEZZA-CHARVENSOD

Partita ababstanza a senso unico quella tra la squadra di Alex Birtolo e di Lucien Grimod, con quella valdostana che ha avuto la meglio su quella piemontese:1-3 e prestazione più che convincente. Partono subito forte i gialloblù, che dopo pochi secondi dal calcio d'inizio trovano la rete con Nicola Davisod, che si rende autore di un'azione personale che lo porta dritto in area di rigore, dove a tu per tu col portiere non sbaglia e sblocca il match. Il raddoppio arriva poco dopo con Andrea Girardi, che riceve palla in area di rigore e di destro tira una bordata che prima sbatte sulla traversa, e poi termina in rete.

Nicola Davisod e Andrea Girardi, decidono la patita contro il Pianezza

Girardi ancora nel primo tempo riesce a raddoppiare il suo score personale: dopo essere stato imbucato da un suo compagno, davanti al portiere avversario calcia di sinistro a incrociare e non sbaglia, GLACIALE. La rete che riaccende le speranze per il Pianezza è di Alessandro Delusso, che riceve palla da Giuseppe Luongo, e segna la rete che regala una minima speranza ai suoi, che però poi si dovranno prendere al triplice fischio.