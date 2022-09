Occhino e Carbuti fanno volare Baci

Scarpini Lucidati e si torna in campo in uno dei tornei più attesi della stagione: Il Grande Slam!

E mentre i giocatori riabituano fiato e muscoli al tappeto verde, gli allenatori hanno preparato il taccuino per gli appunti, per segnare i ritocchi da apportare a moduli e formazioni e per studiare da vicino gli avversari.

Tutto pronto, dunque, e Ciak si gira!

RIVAROLESE - BACIGALUPO

Rivarolese e Bacigalupo sono le squadre protagoniste del primo incontro. C'è ancora qualcosa da sistemare negli assetti e negli schemi di entrambe le compagini, che si sono studiate a ritmi blandi per tutta la partita.

La Rivarolese sceglie il classico 4-3-3 con Basso tra i pali e Orlando e Rean Ruffat sulle fasce. Sempre in difesa i centrali Zucco e La Colla, mentre De Marco è in centro al campo a fare regia accompagnato da Cometti e Kane. Il tridente di attacco vede invece Larosa, Santoro e Ceresa.

Più estrosa la scelta del tecnico Alessandria che vuole il suo Bacigalupo schierato in un eclettico 3-4-1-2 con Occhino sulla trequarti a servizio di Longato e Livoni. Carbuti e Gheliuc fanno da padroni come esterni di centrocampo incorniciando Farina e Scaglione. Il comparto difensivo è invece formato da De rosa, Turcan e Barrionuevo davanti all'estremo difensore De Fazio.

Si parte timidi ed entrambe le squadre sembrano aver bisogno del tempo per prendere le misure e ambientarsi in campo, i primi a trovare la strada del gol sono i ragazzi del Bacigalupo con Farina che protegge bene palla in mezzo al campo e in solitaria arriva fino in area dove trova l'assist perfetto per Occhino che al bacio la mette dentro sbloccando la partita.

Nel secondo tempo la Rivarolese esce fuori con maggior impeto e non aspetta che qualche minuto per riportare il match in equilibrio grazie al gesto di generosità di Cometti che vede Kane meglio piazzato e gli consegna la sfera. Il compagno non delude e fa partire il piattone che spiazza il portiere avversario. Al 17' però, Longato incanta Zucco e serve Occhino in zona calda, La Colla tenta di rimediare ma la palla resta pericolosa in area e Carbuti ne approfitta e, arrivato sulla sinistra fa partire il tiro che consacrerà la vittoria per il Bacigalupo. Buona la prima per i ragazzi di Alessandri!

I MIGLIORI IN CAMPO



Farina Suo il merito del primo gol: protegge palla, arriva sul fondo e la mette in area servendola sul piatto d'argento a Occhino che non delude.

Carbuti Autore del gol della consacrazione, domina la fascia. Ancora un po' acerbo ma le potenzialità per far bene ci sono tutte.

Cometti Crea gioco in mezzo al campo e senza scoraggiarsi mai si propone bene in avanti trainando i suoi in fase offensiva. Ottima intuizione quando lascia la palla a Kane che meglio posizionato riesce a trovare la rete.

IL TABELLINO

RIVAROLESE-BACIGALUPO 1-2

RETI (0-1, 1-1, 1-2): 12' Occhino (B), 2' st Samba (R), 17' st Carbutti (B).

RIVAROLESE (4-3-3): Basso 6, Rean Ruffat 7, Orlando 6.5, Zucco 7.5, La Colla 6.5, Cometti 7.5, Samba 7, De Marco 6.5 (15' st Luongo 6), Santoro 6.5, Ceresa 6.5, Larosa 6.5 (5' st Prati 6). A disp. Vernetti. All. Beltrani 6.

BACIGALUPO (3-4-1-2): De Fazio 6.5, Turcan 7, Gheliuc 5.5, Carbutti 7.5, Barrionuevo 7, Farina 7.5 (10' st Sorbone), Longato 7, Scaglione 6.5, Livoni 6.5, Occhino 7.5, De Rosa Adrian 7. All. Alessandria D. 6.5.





AMMONITI: 20' Gheliuc (B), 22' st Cometti (R).

ESPULSI: 21' st Gheliuc (B).

BEIBORG - LEINì

Un Beiborg a tutto gas che impavido cerca la porta con assidua voracità. Il gruppo deve ancora trovare la amalgama giusta e perfezionare il gioco, ma la sete di vittoria che hanno portato in campo mette in chiaro gli ottimi presupposti per far bene. Resta invece schiacciato da tanta irruenza il Leinì che si prende la sua soddisfazione con l'unica rete segnata da Realmuto.

Formazioni schierate a specchio in un 4-3-3, e per il Beiborg ci sono Zanellato e Salatino terzini con al centro Lombardi e Barbero. In mezzo al campo Paraschiv viene affiancato da Oliva e Costantinescu mentre in attacco spuntano Cotrona, Silato e Lentini. A proteggere la porta, invece, c'è D'Alessandro. Per il Leinì, la difesa è composta da Amedeo e Migliore sulle fasce e Mascolo e Liquori centrali davanti al portiere ex Volpiano Basilicata. Taracicla, Labruzzo e Pagliuca in mezzo mentre il comparto offensivo è composto da Harram, Realmuto e Di Maio.

I gialloverdi mettono subito le cose in chiaro e dopo 8 minuti sono già pronti a sfondare la rete con Cotrona che dai 25 metri immagina la traiettoria e fa partire il fendente che sblocca la partita. Non trascorre che qualche minuto che Costantinescu riceve palla in area, e proprio nei pressi del primo palo trova lo spazio per imbucarla e trova il raddoppio. Prima dell'intervallo c'è ancora il tempo per Silato di metterci lo zampino. Riceve palla da Paraschiv e con la difesa del lenii totalmente sbilanciata ha tutto lo spazio per andare di destro e tentare in porta segnando il 3-0. Gli avversari cercano di rispondere e approfittando di un errore difensivo del Beiborg, Realmuto riesce a insinuarsi in area, scavalcare il portiere e dirigersi tutto solo nei pressi della porta per poi segnare.

Il secondo tempo regala meno emozioni, il subentrato Mazzotta è ben deciso a dire la sua e dopo diversi tentativi, al 16' la piazza in porta facendo terminare la partita sul finale di 4-1. Esc con mezzo sorriso il tecnico del Beiborg Profeta: bene il risultato, ma dal punto di vista del gioco vuole di più.

I MIGLIORI IN CAMPO

Cotrona Nuovo acquisto in casa Gialloverde è lui che, inventandosi un tiro audace, spiazza il portiere e sblocca il match, impostando la partita su note favorevoli.



Costantinescu In campo è sempre combattivo, e spinge in avanti con un ariete. Non fallisce neppure sottoposta, quando riceve palla nei pressi del palo e segna il suo gol.Partita di carattere.



Realmuto Con i suoi in difficoltà è l'unico che cerca di non perdere la rotta, e quando ne ha l'occasione mantiene la lucidità giusta per prendersi la soddisfazione del gol.

Gli autori del Poker giallo verde

IL TABELLINO

BEIBORG-LEINÌ 4-1

RETI (3-0, 3-1, 4-1): 8' Cotrona (B), 12' Costantinescu (B), 18' Siliato (B), 22' Realmuto (L), 16' st Mazzotta (B).

BEIBORG (4-3-3): D'alessandro 6.5, Salatino 6, Lombardi 6, Barbero 6, Zanellato 6, Oliva 6, Paraschiv 6, Costantinescu 7.5, Lentini, Siliato 7, Cotrona 7. A disp. Mazzotta, De Luca, Toscano, Messineo. All. Profeta 6.5.

LEINÌ (4-3-3): Basilicata 6, Migliore 6, Amedeo 6, Pagliuca 6, Liquori 6, Mascolo 6, Labruzzo Andrea 6, Taracilla 6, Di Maio 6 (8' st Germano 6), Realmuto 6.5, Harram 6. A disp. Leta, Scaglia, Gravino. All. Francisca 6.





AMMONITI: 2' Liquori (L), 23' st Costantinescu (B).

PIANEZZA - KL PERTUSA

Un Pianezza a tratti disorientano che si accende con qualche guizzo e fa grandi promesse nei momenti buoni, per poi tornare a spegnersi senza riuscire ad essere abbastanza incisivo. Dall'altra parte il KL Pertusa che raccoglie le forze e pur essendo un po' risicati in rosa, si organizzano e resistono portando a casa il match vincendo 1-2.

Per i rossoblù il modulo è il 4-3-3 con il tridente composto da Giuliano, Raviola e Catanese. Avolio in cabina di regia con Cittadino e Dello Russo mentre in difesa i due Scolamiero sulle fasce affiancano De Luca e Cimino. In porta Giusano.

Il Pertusa opta per un malleabile 4-3-3 che nel secondo tempo si riassesta in un 4-3-1-2, in partenza ci sono Bertetti, Benvenuti, Raimondi e De Simone sulla linea difensiva davanti a Saulino. Bastianini a combatte e fare magie in mezzo al campo con El Aceb e Zedda; Vernaccia,Timofte e Dehari pronti ad attaccare la porta.

Ad aprire la partita è il Pertusa con un tiro dalla trequarti di Dehari. Giusano intercetta la sfera, ma poi gli sfugge di mano e rotola inesorabilmente in rete. La risposta del Pianezza arriva in men che non si dica, in un'azione che ricorda quella precedente. Anche qui Raviola raggiunge l'area, Saulino cerca di intervenire e intercetta l'avversario ma senza avere la meglio; infatti la sfera passa e Raviola continua imperterrito trovando il gol a porta ormai scoperta.

La rete decisiva è opera di Timofte che sfrutta tutta la sua fisicità per far partire un sinistro potente che punta dritto il secondo palo spiazzando l'estremo difensore avversario.

Nel secondo tempo calano i contenuti, e dopo un fallo che costerà l'espulsione del portiere pianezzese, i rossoblù tenteranno il tutto per tutto con un tiro dalla distanza che però viene prontamente intercettato da Saulino, eroe della partita, che termina così a favore del KL Pertusa sul risultato di 1-2.



Da sinistra: Timofte e Dheari autori delle reti del KL Pertusa

I MIGLIORI IN CAMPO

Bastianini Che bel giocatore, tecnico, combattivo e intuitivo. In mezzo al campo smista palle per i compagni i zona di attacco e si comporta bene anche sulla trequarti. La prima partita lo promuove a pieni voti.

Saulino Scattante e dalle letture efficaci, sa sempre quando uscire per disinnescare l'attacco avversario. Non bastano le dita di una mano per contare i suoi interventi ma quello che non verrà dimenticato è la miracolosa parata dei minuti finali che ha consegnato la vittoria ai suoi.

Raviola Dialoga bene con i compagni di reparto, e insieme spesso si avvicinano pericolosi in area. E' lui a firmare il gol che riporta in equilibrio la partita ma che non basta a intascare il risultato.

Un sorridente Saulino, dopo la sua prestazione da eroe

IL TABELLINO

PIANEZZA-KL PERTUSA 1-2

RETI (0-1, 1-1, 1-2): 9' Dehari (K), 13' Raviola (P), 16' Timofte (K).

PIANEZZA (4-3-3): Giusano 5.5, Scolamiero 6 (20' st Maggio sv), Scolamiero M. 6, Avolio 6 (18' st Kravchenko 7), Cimino 6, De Luca Andrea 6 (13' st Arce 6), Giuliano 6.5, Cittadino 6, Raviola 7, Dello Russo 6.5 (15' st Melillo 6), Catanese 6.5 (18' st Bronzino sv). A disp. Caporaso. All. Nuzzo 6.

KL PERTUSA (4-3-3): Saulino 7.5, Raimondi 6.5, Bertetti 6.5, Beneventi 6.5, Zedda 6.5, Timofte 7, De Simone 6.5, El Aceb 6.5, Vernacchia 6.5, Bastianini 7, Dehari 7. A disp. Caradonna, Dini, Esposito. All. Manuguerra 6.5.



ESPULSI: 20' st Giusano (P).