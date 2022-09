Cirri lo fa bellissimo, Halip salva il Lascaris, poker Palumbo-Shaker

Nessuna sorpresa nella prima giornata del Super Oscar, non steccano le big. Il Chisola ne rifila sette al malcapitato Bsr Grugliasco con la coppia Giambertone-Calamita che fa già paura, mentre l'Alpignano trascinato da Omar Ledda schianta il Caselle per 3-0. Manita del Chieri a un Venaria comunque in partita con il risalto le doppiette di Stefano Palumbo e Omar Shaker, il Lucento sfrutta lo stato di forma già ottimale di Loris Cirri per imporsi 2-0 sul Borgaro. La Pro Eureka vince allo scadere con il Gassino, il Lascaris soffre nel primo tempo con il Nichelino Hesperia che si porta avanti con Samuele Scognamiglio ma che poi viene sconfitto sotto i colpi di Federico Halip. Poker anche per il Volpiano Pianese: tripletta di Edoardo Reci e gol di Alessio Ietto. Quattro gol anche per la nuova Cbs targato Marco Masera.

BORGARO-LUCENTO 0-2



RETI: 4' Cirri (L), 20' Osaikhuiwuomwan (L).

BORGARO (4-3-1-2): Amem 8, Fruianu 6.5, Meinardi 6.5 (1' st Lasagno 6.5), De Angelis 6.5, Conte 6.5 (18' st Grandinetti sv), Nicotra 6.5 (15' st Lantero sv), Catania 7, Vittorio 6.5 (3' st Borghesan 6.5), Ponzo 6.5 (18' Ena 7), Puttinati 6.5 (19' st Fantino sv), Albero 6.5 (12' st Sacchetti sv). A disp. Brandi, Cannalire. All. Campagna.

LUCENTO (3-4-3): Amodio 7, Thusha 7.5 (15' st Cutrupi sv), Patrone 7 (15' st Fusaro sv), Pedalino 7.5 (12' st Sgroi 7), Saviano 7, Macrì 7, Croce 7, Sogos 7.5, Cirri 8.5, Bissal 8 (12' st Ofure Godspower 7), Osaikhuiwuomwan 7.5 (12' st Dilettoso 7). A disp. Beruto, Tuccio, Ikeh, Bruni. All. Rapisarda. Dir. Sgroi.



AMMONITI: 4' st Patrone (L).

C'era tanta curiosità per il Lucento di Alessio Rapisarda che arrivava da un'estate in cui diversi prezzi pregiati hanno lasciato Corso Lombardia per accasarsi in società rivali. I rossoblù rispondono presente con una prestazione mai sopra le righe ma comunque ordinata in cui il Borgaro si è reso pericoloso in pochissime occasioni. Mattatore del match Loris Cirri, che al 4' di gioco realizza un gol splendido: controllo di testa in aria, movimento col mancino e tiro fortissimo all'angolino su cui Gabriele Amen non può nulla. Il numero 9 ingaggiano un duello che proseguirà per tutto il match: il portiere gialloblù è strepitoso e para tutto l'immaginabile. Allo scadere della prima frazione però, il Lucento raddoppia: un ispiratissimo Bissal serve Presley Osaikhuiwuoman, che dribbla alla perfezione rientrando sul mancino e poi lascia partire un tiro imparabile all'angolino basso. Nella ripresa l'intensità cala e il Lucento amministra bene il risultato, sfiorando il raddoppio con Cirri e Bissal.

I MIGLIORI

Cirri - Nove conclusioni in 40 minuti, un gol strepitoso e tanto lavoro per la squadra. Non poteva partire meglio la stagione del numero 9: il Lucento si aggrappa già al suo uomo più rappresentativo.

Amen - Partita incredibile del portiere gialloblù nonostante i due gol incassati. Parate splendide e di tutti i tipi: sotto al sette, in uscita, in uno contro uno, con tiri bassi e con tiri alti. Resistere ai colpi di Cirri non è da tutti.

LASCARIS-N.HESPERIA

LASCARIS-N.HESPERIA 3-1

RETI (0-1, 3-1): 10' Scognamiglio (N), 20' rig. Halip (L), 9' st Halip (L), 17' st Bianco (L).

LASCARIS (4-2-3-1): Rosso 6, Foddis 7 (10' st Sesia 6.5), Vaccaro 6.5, Tudisco 7 (13' st Bianco 8), Bruno 6.5, Cattalano 6.5, Comolli 7.5 (16' st Tumbarello sv), Halip 8, Masi 6.5 (15' st Delle Cave sv), Attademo 6.5 (7' st Maffei 6.5), Caglioti 6.5 (10' st Parise 6.5). A disp. Castaldi, De Stefano, Perucca. All. Meschieri 7.

N.HESPERIA (4-4-2): Coco 6.5, Bellucci 6.5, Zito 6.5 (14' st Percoco 6), Signato 6 (10' st Molineri 6), Parizia 6, Urbano 6.5, Poggi 6.5, Forte 6.5, Scognamiglio 7, Maggio 6 (1' st Vitale 6), Di Ciancia 6. All. Somma 6.5.



AMMONITI: 11' st Comolli (L).

ESPULSI: 20' Parizia (N).

Vince ma non convince del tutto il Lascaris di Luca Meschieri con un Nichelino Hesperia davvero combattivo e mai domo. I bianconeri iniziano in maniera confusa, non riescono a trovare la solita fluidità di gioco e si affidano prevalentemente alle sporadiche cavalcate di Cristian Caglioti. L'Hesperia è solido in difesa con la coppia Parizia-Urbano che ingabbia bene le sortite offensive di Manuel Masi e al 10' passa addirittura in vantaggio: Rosso è lento a liberarsi del pallone, Samuele Scognamiglio lo pressa alto fino a rubargli palla e a insaccarla per il più semplice del gol. I semifinalisti delle scorse fasi finali aumentano il ritmo e sfiorano il pareggio, ma per cambiare l'incontro serve un episodio che arriva puntuale allo scadere: Parizia salva di mano sulla linea il gol del pareggio, regalando di fatto un calcio di rigore e la superiorità numerica agli avversari. Halip è freddo dal dischetto e all'intervallo si va in parità. Nella ripresa la differenza numerica e la maggiore profondità della rosa si fanno sentire. Il Lascaris sfiora più volte il vantaggio e lo ottiene al 9', quando ancora una volta Federico Halip è il più freddo in area, mettendo a sedere l'estremo difensore avversario e insaccando alle sue spalle. Chiude Tommaso Bianco con un gol strepitoso all'incrocio dei pali.

I MIGLIORI

Halip - Il numero 8 bianconero prende in mano i suoi nel momento più difficile procurandosi e trasformando il calcio di rigore che permette di raddrizzare una partita nata storta. Nella ripresa è freddissimo in occasione del secondo gol di giornata, quando mette a sedere il portiere con un ottimo dribbling. Necessario.

Scognamiglio - In una partita difficile per i suoi, porta in vantaggio gli scaccati con un pressing alto che non permette a Rosso di respirare e ragionare. Combatte e non si arrende all'esito scontato del match nella ripresa: l'unico tiro della ripresa parte comunque dai suoi piedi.

CHIERI-VENARIA

CHIERI-VENARIA 5-1



RETI (1-0, 1-1, 5-1): 9' Palumbo (C), 10' Stillavato (V), 15' Palumbo (C), 4' st aut. Castiglione (V), 9' st Shaker (C), 14' st Shaker (C).

CHIERI (4-2-3-1): Maiocchi 7, Picca 7, Orso 7.5, Giglio Andrea 7 (5' st Camino 7), Siclari 7, Salerno 7 (1' st Rambelli 7), Garbellini 7.5, Marini 7.5 (5' st Pennone 7), Palumbo 8 (7' st Shaker 8), Ruta 7 (7' st Malberti 7), Mandrini 7.5 (10' st Cottafava 7). A disp. Lepore, Nizza, Rao. All. Negro 7. Dir. Pennone.

VENARIA (4-4-2): Bella 6 (1' st Tritta 6), Zanella 6.5 (7' st Guarraia 6), Castiglione 6, Citiulo 6 (1' st Ippolito 6), D'Alessio 6 (8' st Loiacono 6), Pipicella 6, Ferramosca 6.5, Melluso 6.5 (1' st Gallardo 6), Brignone 6 (1' st Gerardo 6), Stillavato 7, Giampietro 6.5 (1' st Makuala 6). All. Falieres 6. Dir. Melluso.

Grande prova di forza nella prima uscita stagionale dei collinari di Negro che stendono con un perentorio 5-1 il Venaria. Il 4-2-3-1 del tecnico ex Cbs si rivela efficace fin da subito e al 9' di gioco il Chieri passa in vantaggio: schema su punizione, Mandrini imbecca benissimo Stefano Palumbo che anticipa tutti e mette alle spalle di Bella. I cervotti non sembrano accusare il colpo e solamente un minuto più tardi agguantano il pari con la splendida conclusione di Stillavato da 30 metri, imparabile per Maiocchi. Dopo il pari però il Venaria scompare dal campo e cade sotto i colpi dei bomber avversari: prima Palumbo riporta in vantaggio il Chieri al 15', scappando alle spalle della difesa e insaccando rasoterra; al 4' della ripresa ancora dagli sviluppi di un calcio di punizione con il rocambolesco autogol di Loris Citiulo; al 9' con il tap-in vincente di Omar Shaker che replica cinque minuti più tardi con un movimento da attaccante vero.

I MIGLIORI

Palumbo-Shaker - La coppia d'attacco sembra già esplosiva. Il numero 20 e il numero 9 non hanno giocato contemporaneamente, ma hanno dimostrato che non serve troppo tempo per segnare una doppietta. Entrambi fisici e letali sotto porta: cresce la curiosità di vederli giocare insieme.