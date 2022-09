Il Tigre risponde al Pistolero, Capitan Melano manda a dormire la Pro, il Lucento vince la super sfida

Si apre alla grande la prima giornata di Super Oscar per i 2007, con le Foxes di Uranio che senza problemi battono il Vanchiglia con il solito Peradotto e la new entry Finetti, mentre i padroni di casa del Lucento rimontano e battono la nuova Pro di Fabio Isaia, letali Esposito e Melano.

VANCHIGLIA-VOLPIANO

Gara senza problemi per le Foxes di Uranio, che riescono a non subire gol e a farne due. Ad aprire le danze ci pensa il nuovo acquisto, Jacopo Finetti, che ormai è già entrato a pieno negli schemi di Uranio (complice anche il finale di stagione giocato già con i volpini) e si è preso il centrocampo, e anche le punizioni: infatti nel primo tempo viene fischiato un fallo in favore dei ragazzi di Uranio, e sul pallone si presenta proprio l'ex Alpignano, che di destro disegna una parabola perfetta che scavalca la barriera, dà un bacio al palo e poi termina in rete; il raddoppio non poteva che essere suo, l'uomo copertina di questa squadra, il Bomber dei Bomber, Simone Peradotto, che in area di rigore si ritrova la palla tra i piedi, e da quella posizione, per lui, è un gioco da ragazzi, 0-2, e partita chiusa.

Volpiano, Jacopo Finetti e Simone Peradotto

LUCENTO-PRO EUREKA

Forse una delle partite più sentite di questa prima giornata, le aspettative erano abbastanza alte, e non sono state deluse; il Lucento fa il colpo grosso con al vittoria in rimonta sulla Pro Eureka. Una gara che ha visto i ragazzi di Delli Calici andare sotto a causa di un rigore fischiato a favore della Pro: il Pistolero Nardiello in un fazzoletto si libera sulla sinistra di un difensore rossoblù, entra in area e si conquista il penalty che lui stesso decide di battere, e come ci ha abituato la passata stagione, non sbaglia e piazza la palla alla sinistra di Giorgio Losi. Se da una parte segna il pistolero, dall'altra era chiamato a rispondere il Tigre Esposito, che non ha esitato, e infatti verso la fine ha pareggiato i conti: punizione tagliata verso l'area di rigore avversaria, sulla palla si fionda Esposito, che con una gran girata, la palla becca prima il pallo e poi termina in rete. Nel secondo tempo cala fisicamente la Pro, e ne approfitta la squadra di Delli Calici, che la risolve con i cambi giusti: Luca Falzone entra a partita in corso e serve la palla al suo bomber, che viene atterrato in area, è calcio di rigore: tocca a Capitan Melano risolvere la situazione, ed è proprio quello che fa, dagli 11 metri le gambe non gli tremano, e piazza la palla, che termina in rete, e che, con l'esultanza del momento, manda a dormire tutta la Pro.