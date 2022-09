Gonella sigla il gol vittoria per la grande festa Alpignano

Finale degli Esordienti B, annata 2011, che vede fronteggiarsi due certezze nella formazione delle squadre, ulteriormente arricchite dal mercato estivo. Punteggio finale di 0 a 1 per i biancoazzuri che passano in vantaggio con grande freddezza e poi gestiscono in tranquillità per tutto il resto della gara. A iniziare forte è il Chisola con Lorenzo Solej che, cercato in avanti da Fabozzi con un passaggio a scavalcare la difesa, viene fermato dal grande intervento difensivo di Diego Vitrotti. La squadra allenata da Alessandro Baston tira dritta a trazione anteriore, potendo contare sulla solidità assicurata dietro da Davide Sanfilippo e Piras,...

