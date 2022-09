La Pro Eureka si fa rimontare, poi la spunta ai rigori

La Pro Eureka di Simone Pitton si aggiudica la finale del Super Oscar per la categoria degli Esordienti. Aspettative alte verso due squadre che hanno dimostrato tanta qualità in questo torneo ma che non sono riuscite ad offrire grande spettacolo. L'inizio sembra pendere verso la volontà del Chisola di assediare la metà campo avversaria, e ci prova subito con Federico Atzori che tira a giro dal limite dell'area sfiorando il palo. Impressione che si frantuma dopo due minuti con il vantaggio blucerchiato: Edoardo Schiavello dalla destra e da posizione defilata cambia gioco perfettamente verso Alessandro Rua che coglie al volo...

