Successo tutto bianconero, primato anche per i ragazzi di Gallo nei 2010

Che spettacolo la Sipsort, al Grande Slam ottiene il primato in tre categorie su quattro nella Scuola Calcio e vince il premio assoluto della diciannovesima edizione del torneo. I ragazzi di Gallo hanno la meglio nella categoria Esordienti 2010 sulla Rivarolese di Madaschi, quattro le marcature bianconere come nel match della Sisport 2011 che ha sfidato proprio la Rivarolese, primo su rigore è Guzun, dopo di lui nel primo tempo Milan. Nel secondo tempo chiudono invece Molino e Lauriola. Match che ha fatto presagire un bello spettacolo fin dai primi minuti, i ragazzi di Gallo determinati a passare in vantaggio...

