La seconda fase dell'Under 12 Femminile riparte l'11 settembre, ecco i calendari

Riparte l'attività nazionale dell'Under 12 Femminile. Anche in Piemonte la seconda fase della manifestazione cominciata lo scorso giugno prenderà il via nel fine settimana dell'11 e 12 settembre. Il programma andrà avanti per tre fine settimana e si concluderà domenica 26 settembre. Sono in tutto otto le squadre coinvolte che saranno divise in due raggruppamenti.

Nel Girone Est sono presenti Bulè Bellinzago, Independiente Ivrea, Juventus (squadra B). Il Girone Ovest sarà invece composto da Accademia Torino, Cit Turin, Juventus e Pinerolo. Nella prima fase della manifestazione la Juventus aveva concluso al primo posto entrambi i gironi, ma oltre alle bianconere tante altre squadre avevano sorpreso in maniera positiva, come il Bulè Bellinzago che era riuscito a tenere testa stoicamente proprio alla Juve per almeno due tempi.

IL PROGRAMMA DELLA SECONDA FASE UNDER 12 FEMMINILE

GIRONE EST

1ª Giornata

Torino-Bulè Bellinzago

Independiente Ivrea-Juventus

2ª Giornata

Independiente Ivrea-Torino

Bulè Bellinzago-Juventus

3ª Giornata

Juventus-Torino

Bulè Bellinzago-Independiente Ivrea

GIRONE OVEST

1ª Giornata

Accademia Torino-Pinerolo

Juventus-Cit Turin

2ª Giornata

Cit Turin-Accademia Torino

Pinerolo-Juventus

3ª Giornata

Accademia Torino-Juventus

Cit Turin-Pinerolo