Le Tigrotte del Bulé Bellinzago si qualificano alle finali del torneo BCC Cup superando Accademia Torino, Independiente Ivrea e Femminile Juventus

È festa nel Settore Giovanile del Bulè Bellinzago: le "tigrotte" dell'U10 hanno superato le qualificazioni per la fase finale del torneo BCC Cup disputatesi a Garino, vincendo tutte le tre partite con Accademia Torino, Independiente Ivrea e Femminile Juventus. Le piccole calciatrici dell'allenatore Franco Freschi avevano già manifestato il loro potenziale trionfando nel campionato misto provinciale novarese; quest'ulteriore traguardo aggiunge ancora più stupore ad una stagione che ha l'oro in bocca.

Il pomeriggio di domenica è stato caratterizzato da sport e correttezza, come raccontato dall'allenatore Freschi: «È stato un round di qualificazione in vista della giornata dell'8 Dicembre in cui ci saranno due squadre professioniste per ogni girone, a noi sono toccate Juventus e Atalanta. È stata una bella giornata, anche il Centro era molto bello e ben gestito. Le partite sono state tranquille, le ragazze si sono divertite molto e i genitori di tutte le squadre penso abbiano apprezzato. Si è visto anche del bel calcio da parte delle piccole giocatrici. Non ci resta che aspettare mercoledì per confrontarci con realtà più organizzate, non vediamo l'ora».

Le "tigrotte" hanno fatto ritorno a casa contente e soddisfatte del risultato conquistato sul campo, come racconta la Dirigente Elena Mazzoni: «Le ragazze - noi le chiamiamo così anche se sono ancora bimbe - erano inizialmente molto agitate perché non avevano mai disputato un torneo di questa importanza. Quest'agitazione le ha caricate, sono entrate in campo agguerrite. Hanno affrontato prima l'Accademia Torino, squadra che temevano di più, ed hanno vinto quindici a zero. La seconda gara è stata con l'Independiente Ivrea, che le nostre già conoscevano calcisticamente perché avevano disputato un'amichevole, ed hanno vinto anche qui. Infine se la sono vista con la Femminile Juventus, è stato un match intenso perché si era a pari punti ma sempre molto corretto, ad ogni fallo si chiedeva scusa. Il Bulè ha vinto in rimonta dieci a due. Nello spogliatoio le nostre ragazze hanno fatto un gran baccano, erano contentissime. Siamo arrivati a casa tutti molto stanchi ma estremamente felici».

Il grande giorno per le "torelle" è alle porte: mercoledì affronteranno senza paura le professioniste Juventus e Atalanta; prima, però, ci sono altri due appuntamenti per non perdere ritmo e concentrazione, come racconta la Dirigente Mazzoni: «Le ragazze sono agitate in vista della giornata di mercoledì, che sarà nuovamente all'insegna del bel calcio. Per prepararsi al meglio, sabato disputeranno una partita amichevole con la Quaronese e domenica mattina un allenamento con le Under 10, 12 e 15 dell'Inter. La nostra U10 è un gruppo tanto affiatato e compatto, c'è molto feeling, vanno d'accordo e sono una bella squadra. Il risultato ottenuto finora è molto importante e frutto della loro determinazione e unione».