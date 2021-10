Milan-Inter: i rossoneri vincono il primo derby della stagione col tris Grilli-Pisani-Avogadro

Finisce 3-0 per i rossoneri il primo Derby della Madonnina della stagione. La partita si è giocata a viso aperto e le due squadre hanno lottato ogni minuto, ma già nel primo tempo il Milan indirizza la partita in proprio favore coi gol di Federico Grilli e Samuele Pisati. Nel secondo tempo è Pietro Avogadro (ancora lui) a imbucare il terzo gol che sentenzia la vittoria per i suoi. Subito all'attacco. Le squadre non perdono tempo a studiarsi e si sfidano su ogni pallone. Al 4' Grilli si invola in area avversaria, ma il suo tiro trova il portiere Galliera che...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con