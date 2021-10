Alessandria-Torino: vittoria granata 3-2 con i gol di Greco e Costantino a cui rispondono Motta e Bertelli in una gara combattuta fino all'ultimo minuto

Dopo una partita così tecnicamente ricca di spunti personali e azioni spumeggianti, in cui quasi tutti i giocatori dimostrano bravura nell'uno contro uno, e non solo, viene da chiedersi: cosa succede agli stessi giocatori che, dopo un paio di anni, sembra si siano dimenticati di quello che avevano saputo fare solo un po' di tempo prima. Sublimando le loro energie al gioco atletico, fatto soprattutto di velocità nella conquista e nei passaggi della palla, come fosse di fuoco? Ma questa è un'altra storia! Sicuramente in partite tra ragazzi tredicenni e anche più giovani c'è da divertirsi perché l'egocentrismo dei singolo...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con