La fotogallery del derby Under 13 Prof: rivivi le emozioni della supersfida tra Torino e Juventus giocata in via Nitti al San Giorgio Torino

Le immagini più belle ed emozionanti del Derby della Mole categoria Under 13 Professionisti, disputato domenica 21 novembre in via Nitti a Torino presso l'impianto San Giorgio Torino. Tantissime le emozioni sul campo con quattro gol e un pareggio che regala sorrisi a entrambe le squadre.Torino e Juventus si sono affrontate e sfidate dando il massimo e ribattendo colpo su colpo. Torino due volte in vantaggio e Juventus che per due volte ha trovato la forza di reagire. Gli scatti e le immagini più belle nel fotoservizio di SprinteSport realizzato dal nostro fotografo Paolo Pizzini....