L'Atalanta vince lo spareggio col Como, 3-0 firmato da Shala e Amalfitano

Scontro infuocato tra Como e Atalanta, con quest'ultima che, tra tanto equilibrio, la spunta grazie agli shoot out e a un terzo tempo in cui ha saputo imporsi. Nel primo tempo i comaschi hanno mostrato un miglior controllo del campo e si sono procurati la maggior parte delle occasioni da rete. Nel secondo tempo non c'è stata storia: la Dea vince 3-0 con la doppietta di Shala e la rete di Amalfitano. Nell'ultimo tempo si ritorna in parità, ma al Como non basta e l'Atalanta passa lo spareggio per le fasi finali del campionato. COMO PARTENZA SPRINT Sul campo neutro...

