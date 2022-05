Santulli accende le speranze del Monza, ma a spegnerle ci pensano Pisati e Rusu

Termina 2-3 (2-4 il federale), il derby lombardo tra Monza e Milan. È la sfida delle risposte, quella fra le due squadre favorite nel Girone A. Il Milan scende in campo con la voglia di primeggiare in queste Fasi Finali; il Monza, per mostrare di aver anch'esso voce in capitolo dopo la qualificazione in extremis. A vincere il primo tempo sono i rossoneri, con la rete di Grilli. Una rete a testa nel secondo tempo, con la magia di Pisati e il pareggio di Santulli su rigore. Nel terzo tempo il Monza fa suo il campo e passa in vantaggio con...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con