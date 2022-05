Milan, lo Scudetto è più vicino: Cagliari battuto e final four conquistata

Il Milan è tra le quattro squadre migliori d'Italia. Non parliamo della formazione Pioli, né tantomeno di quelle di Lantignotti (Under 17), Abate (Under 16), Bortuzzo (Under 15) e Merlo (Under 14), tutte ancora in lotta per portarsi a casa il Tricolore: bensì dell'Under 13 di Mondini, vittoriosa al Vismara contro il Cagliari (4-0) e qualificata di diritto alla final four, laddove si affronteranno le 4 squadre migliori della penisola per portarsi a casa lo Scudetto. Il quadrangolare parla dunque milanese e l'en plein rossonero, formalizzato nel giro di dieci giorni, lo conferma: al netto tris dell'esordio contro lo Spezia...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con