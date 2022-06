Atalanta, 2009 motivi per sorridere: lo Scudetto è tutto tuo!

Atalanta Campione d'Italia. Ancora una volta, ma per la prima volta se parliamo della categoria Under 13. I ragazzi di Paolo Giordani e Andrea Di Cintio hanno sbaragliato la concorrenza di Napoli, Fiorentina e Milan e - al Centro Preparazione Olimpica di Tirrenia in Toscana - hanno alzato al cielo la coppa del primo posto dopo una magnifica cavalcata.

Foto di rito con la coppa per i ragazzi dell'Atalanta insieme a Stefano Bonaccorso

GLI EROI BERGAMASCHI

Marcello Fugazzola e Nicolò Amalfitano su tutti, bocche di fuoco da più di 50 gol in due che anche nelle fasi finali hanno fatto fuoco e fiamme. Dopo la vittoria con la Fiorentina di sabato, la Dea domenicale è stata inarrestabile. Prima il 4-2 sul Napoli, con Fugazzola autore di due reti (un colpo di testa e un pregevole pallonetto) e con Daniel Matia Lung e Emanuele Paganotti, entrambi su assist di Colombo, a rimpinguare il bottino. Poi il medesimo risultato (4-2) anche con il Milan, abbattuto dal solito rasoterra di Amalfitano, dalla parabolica mancina di Shala e da un altro colpo di classe di Lung. Tre vittorie in tre partite e solo le briciole lasciate agli avversari, con la Fiorentina che chiude seconda e il Napoli terzo. Al quarto posto c'è il Milan: un po' di amaro in bocca per la casella "zero" sui punti in classifica ma anche la consapevolezza di aver fatto un grande campionato e un grande cammino. Merito del tecnico, Lorenzo Mondini, e di un Samuele Pisati di grandi prospettive: il numero 10 segna al Napoli nella gara poi vinta dai partenopei, le altre reti rossonere - entrambe all'Atalanta - portano le firme di Ludovico Rocca (gran tiro da fuori) e Federico Grilli (rapace in mischia).

Il Milan premiato per il suo 4° posto

I RISULTATI

1ª GIORNATA

ATALANTA-FIORENTINA 3-1

MILAN-NAPOLI 2-4

2ª GIORNATA

FIORENTINA-MILAN 4-1

NAPOLI-ATALANTA 2-4

3ª GIORNATA

FIORENTINA-NAPOLI 4-2

MILAN-ATALANTA 2-4

LA CLASSIFICA

ATALANTA - 9 punti

- 9 punti FIORENTINA - 6 punti

- 6 punti NAPOLI - 3 punti

- 3 punti MILAN - 0 punti

SU SPRINT E SPORT IN EDICOLA LUNEDI' UNA PAGINA SPECIALE DEDICATA ALL'EVENTO