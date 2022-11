Il piccolo Pelé del Monza scoperto mentre giocava al parco

Certe storie sono così belle da sembrare inventate. Ma non lo sono. Anche se sembrano scaturite dalla penna di un fantasioso sceneggiatore, per uno di quei film tratti liberamente dalla vita reale. Così è la storia di Pietro Babacar Sarr, l'attaccante del Monza Under 13 che coi suoi gol si è reso decisivo nelle prime partite di questo campionato. Ma niente spoiler, prepariamo il ciak, attiviamo le telecamere, accendiamo i riflettori.

NEL PERSONAGGIO

Sotto i riflettori Sarr ci è finito per davvero, e non solo in senso figurato. Siamo in un teatro, il Gerolamo di Milano, e sul palco c'è un ragazzino. Palleggia con un pallone in cuoio marrone, di quelli con le cuciture orizzontali che si usavano all'inizio del secolo scorso. Indossa una maglietta senza nome, ma il colore è verdeoro con sopra il numero 10 - e anche per chi il calcio è solo quello contenuto nel latte sarebbe chiaro che è la maglia di Pelé. Questo è il video d'introduzione dello speciale su O Rei di Federico Buffa per Sky Sport; che c'entra il talentino del Monza? A interpretare quello che forse è il più forte calciatore della storia fu scelto proprio lui, Pietro Babacar Sarr.

Sarr in azione nell'ultima sfida di campionato (2-2 contro il Como)

PRIMO PIANO

Da madre italiana e padre senegalese, Pietro Babacar Sarr è nato nel 2010, all'alba della nuova decade dei talenti di domani che stanno approcciando il calcio a 9 e a 11. Giocatore dalle innate doti offensive, Pietro è un ragazzo che spesso ama stare sulle sue ma che in campo ha personalità da vendere, come racconta Alberto Di Buduo, responsabile tecnico dell'attività di base del Cimiano, squadra in cui Sarr ha iniziato il suo percorso: «Pietro era, ed è, un bambino un po’ introverso, ma in mezzo al gruppo si è sempre fatto notare per le sue caratteristiche di forza e tecnica, che però non erano così cristalline come ora. Da noi era all'inizio del percorso di scuola calcio, ma già si vedeva che aveva tutte le possibilità per intraprendere un percorso professionistico. Era già ben strutturato fisicamente e tecnicamente, così decidemmo di fargli fare delle sessioni di allenamento individuali in cui ero io a seguirlo». Ai tempi del calcio a 5 al Cimiano, Pietro giocava a centrocampo, dove si è costruito quelle che sarebbero diventate le sue cifre stilistiche in campo: forza, velocità, intuito e un gran numero di gol.

FLASHBACK

Siamo in un parchetto nella periferia di Milano, dove Pietro, come molti bambini, è solito giocare a calcio coi suoi amici. Ha 6 anni e non ha ancora iniziato a fare sul serio nel calcio, ma è qui che avviene il primo momento di svolta di questo film. Seppur giochi in un parchetto, Pietro non manca di distinguersi palla al piede, tanto che uno dei genitori lì presenti (non uno a caso, ma il padre di Giulia Dragoni dell'Inter) rimane ammaliato dal gioco del bambino. Così chiama Marco Barbieri, oggi responsabile del settore giovanile al Cimiano, “devi vedere questo bambino giocare”. I due vanno al parco ed ecco che si attiva l'intuito di Barbieri e scatta la magia: «Rimasi impressionato per le sue qualità fisiche, critiche e coordinative. Vidi subito un ottimo potenziale in lui». All'epoca Barbieri non lavorava al Cimiano, ma aveva ottimi rapporti con la società e sapeva che quella sarebbe stata la giusta scuola per sgrezzare questo talento adamantino, così lo segnala alla società. «Naturalmente aveva ancora molto da imparare, ma aveva ottime doti fisiche ed enormi margini di miglioramento». E così questa è la nascita del personaggio di questo film, la origin story del protagonista che con la sua storia continua a tenere il pubblico incollato allo schermo, soprattutto ora che è in una società lungimirante e in rapidissima crescita come il Monza.

ROTTURA DELL'EQUILIBRIO

Siamo ancora al Cimiano, ma le prestazioni del talentino milanese iniziano a catturare l'occhio di società professionistiche di primissimo ordine, come racconta Di Buduo: «Riusciva a farsi notare in contesti di alto livello. Ricordo di un torneo a Torino in cui avevo sostituito il mister, e tra le altre squadre giocavano anche Torino e Juve. Alla fine della gara col Torino mi si era avvicinato un responsabile della Juventus chiedendomi di lui. Sapeva che prima dei 16 anni il giocatore non poteva giocare in un'altra regione, ma lui ha comunque detto che l'avrebbe tenuto sott'occhio. In quel periodo era stato visionato anche da Milan, Inter e Monza, ed era osservato anche in Piemonte vista la vicinanza che abbiamo con società come Alessandria, Torino e Juventus. L’anno del suo passaggio al Monza ero molto vicino alla famiglia che aveva chiesto dei consigli su come muoversi, scegliendo poi il Monza perché è una realtà in crescita e più attenta alla formazione di piccoli calciatori con ancora qualche lacuna».

Primo piano del protagonista Pietro Babacar Sarr

FINALE

Oggi Pietro è una delle promesse di quest'annata biancorossa, sotto la guida di Simone Di Luccio. Ormai è al Monza da qualche anno e la sua attuale stagione è iniziata nel migliore dei modi: nella prima giornata la sua doppietta ha deciso il pareggio contro il Lecco, mentre nella seconda ha messo anche il suo sigillo al 3-0 ai danni dell'Inter segnando il primo gol. La storia finisce qui per ora, ma sarebbe prematuro scrivere adesso la parola “Fine”. Perché questo è in realtà solo l'inizio: l'inizio di quella che ha tutte le premesse per diventare una saga delle più emozionanti e chissà, legare ancora di più il nome del giocatore a quello di una squadra il cui progetto sta portando sempre più frutti nel calcio che conta.

TITOLI DI CODA

Tra i nomi che hanno contribuito alla realizzazione ci sono il già menzionato Simone Di Luccio, alla guida del ragazzo al Monza insieme ad Angelo Colombo. Una menzione d'onore va ovviamente ai genitori, al padre ex calciatore dilettantistico e alla madre Antonella, parte attiva del percorso anche calcistico di Pietro. Passando dall'occhio attento di Massimo, il padre di Giulia Dragoni fino a colui che l'ha di fatto scoperto Marco Barbieri: «I suoi genitori mi ringraziano – dice Barbieri – perché mi sono permesso di segnalare il ragazzo facendogli intraprendere il percorso calcistico che l'ha portato dov'è ora». Fondamentale è stato anche il suo primo allenatore al Cimiano, Giuseppe Scandamarro, e colui che l'ha seguito per tutto il percorso nella squadra milanese Alberto Di Buduo, che chiude così: «Mi auguro che (Pietro) possa avere un futuro roseo nel mondo del calcio, tuttora ha degli enormi margini di crescita e si è sempre impegnato tantissimo. A lui piace questo sport e si vede».