Signore e signori, lo spettacolo è servito: Como e Inter fanno faville e si dividono la posta in palio

Chi l'ha detto che per far sì che una partita diventi memorabile debbano per forza esserci gol a valanga? La sfida tra Como e Inter ne è l'esempio lampante: nessun gol ma 60 minuti godibili in tutto e per tutto. Dallo svolgimento, con i lariani padroni del campo nei primi due tempi e l'Inter venuta fuori alla distanza nel finale, alla qualità dei singoli, su tutti giocatori come Briccola, Matta, Gussoni e Broinas. I primi due, rispettivamente riferimenti offensivi di Como e Inter, si sono distinti per una solidità difensiva che non si vede tutti i giorni e una personalità...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?