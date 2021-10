Castellanzese-Busto 81: neroverdi senza freni con gli incontenibili Pupo, Dell'Acqua e Piloni

Partita a senso unico fra Castellanzese e Busto 81, i neroverdi si impongono per 24-0. La formazione ospite ha una panca corta (12 in tutto) e tanti infortuni (fra cui il portiere titolare), mentre i ragazzi di Guglielmi si presentano al gran completo. Castellanzese che resta in vetta al girone H, a +3 dalla prima inseguitrice, ma avendo già osservato il turno di riposo. Troppo Dell'Acqua per il Busto 81. Il primo squillo neroverde è di Mortarino che prova la conclusione, ma la sfera attraversa solo l'area. Ancora Castellanzese insidiosa con Niakhasso che serve Mortarino: l'estremo difensore del Busto 81,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con