Lainatese-Amor Sportiva: Moscatelli show nel secondo tempo, il big match è dei ragazzi di Guaglianone

Gli ospiti espugnano il campo della Lainatese per 2-4, con una prestazione maiuscola della squadra di Guaglianone. La squadra di casa subisce la prima sconfitta in campionato mentre l'Amor, dopo l'amaro pareggio con la Caronnese, torna a vincere, e lo fa in grande stile. L'inizio gara è tutto degli ospiti, con Marzorati e Frontini che mettono la partita in discesa. Da lì la Lainatese reagisce e arriva al momentaneo pareggio con i gol di Masetti e Marsili su rigore. Nel finale di gara l'Amor sembra averne di più e infatti riesce ad arrivare al vantaggio prima e a raddoppiarlo successivamente,...

