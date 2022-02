Ferrari tuttofare: prima segna, poi fa segnare il compagno Grassi

Si torna in campo e la Pregnanese del tecnico Cogliati lo fa nel migliore dei modi: finisce 2-0 contro l'Oratorio San Gaetano. La partita è accesa ed equilibrata per entrambi i 35', con occasioni di qualità da entrambe le parti. Ma la giornata di oggi premia i padroni di casa. Si decide tutto nel secondo tempo: la apre prima Ferrari (complice la fortunata deviazione del difensore arancio-blù), poi la sigilla Grassi allo scoccare del minuto finale. Sono i primi tre punti intascati da Cogliati che oggi può solamente sorridere. Tempo di studio. I primi minuti in campo sono di studio e assestamento. L’Oratorio San Gaetano...

