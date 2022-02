Cacici e Cuman risplendono sotto il sole di Vittuone

Un primo tempo di fuoco e fiamme consegna tre punti all'Accademia Vittuone, battuto 5-1 il Niccolò Rezzara. Straripanti e a tratti imprendibili Cuman e Cacici, un gol e tanta prorompenza per il primo, doppietta e lampi di classe per il secondo. Da segnalare anche la solidissima prestazione di Mantia, vero leader difensivo. Nulla da fare per gli ospiti che seppur retti per quanto possibile dagli interventi di Pelligri, riusciti comunque a timbrare il cartellino nella ripresa con Motta. Trentacinque minuti che consegnano il momentaneo terzo posto e la seconda vittoria in altrettante gare ai biancoverdi, rimane fermo a un punto...