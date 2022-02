Un primo tempo esorbitante nonostante un Pelligro super, Manti non lascia passare neanche l'aria. Le pagelle di Accademia Vittuone-Nicolò Rezzara

L'Accademia Vittuone vince ancora, e lo fa nuovamente con cinque gol all'attivo, questa volta a farne le spese è il Nicolò Rezzara. Match che termina per 5-2 in favore dei padroni di casa, straripanti con Cacici e Cuman nel primo tempo, da lodare Motta e l'estremo difensore Pelligro nell'undici di Martin. Di seguito, le pagelle di Accademia Vittuone-Nicolò Rezzara. CLICCA QUI PER LA CRONACA ACCADEMIA VITTUONE Gelao 6 Nel primo tempo il Rezzara non calcia mai in porta, rendendo di fatto inoperoso. 1' st Tonella 6 Entrato in campo nella ripresa, non viene impegnato granché dagli attaccanti avversari. Compie un...